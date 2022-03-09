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TIMETURK / DÜNYA / Japonlar büyük panik içinde! İçinde iblisin hapsolduğuna inanılan Ölüm Taşı Sessho-seki kırıldı

Japonlar büyük panik içinde! İçinde iblisin hapsolduğuna inanılan Ölüm Taşı Sessho-seki kırıldı

Japon mitolojisinde temas eden herkesi öldürdüğü söylenen sessho-seki taşı, ortadan ikiye bölünmüş şekilde bulundu.

2 Saat Önce
2022-03-09 12:58:26
Japonlar büyük panik içinde! İçinde iblisin hapsolduğuna inanılan Ölüm Taşı Sessho-seki kırıldı

Koronavirüs ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dünya kötü günler geçirirken Japonya'da 'lanetli' olduğuna inanılan bir kayanın tam ortadan ikiye ayrılması yeni felaketlerin olacağı yönünde yorumlandı.

'Sessho-seki' ya da diğer ismiyle ölüm taşı olarak bilinen bu kayanın Japon mitolojisine göre onunla temas eden herkesi öldürdüğüne inanılıyor.

Sessho-seki,_Tochigi_04

Bin yıldan fazla süredir bir iblisi içinde hapsettiği inanılan kayanın ortadan ikiye bölünmüş bir şekilde bulunması karanlık güçlerin serbest kaldığı korkusunu doğurdu.

5 Mart günü ortadan ikiye ayrılan kaya aktif bir volkanın içerisinde yer aldığı için şu an zehirli gaz püskürtüyor.

Söz konusu kayanın volkanik bir oluşum olduğu saptansa da yerel halk kötü günler yaşayacakları korkusuyla bekliyor.

Sessho-seki-and-Hoji

ÖLÜM TAŞI EFSANESİ NEDİR?

Japon efsanesine göre ölüm taşının içerisinde çok güzel bir kadın gibi görünen ancak daha sonra dokuz kuyruklu bir tilki olduğu ortaya çıkan Tamamo-no-Mae'nin cesedi yer alıyor.

1107-1123 arası yaşadığına inanılan Tamamo-no-Mae'nin lanetinden çok korkan yerel halk, söz konusu kayanın ortadan ikiye ayrıldığını görünce sosyal medyadan korkularını dile getirdi. .

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