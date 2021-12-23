Japon medyasından çarpıcı analiz: Erdoğan kalıpları kırdı

Türkiye ile ilgili kapsamlı bir analiz Japon ekonomi gazetesi Nikkei Asia’da yayımlandı. Türkiye’deki Batı yanlısı politikanın kalıplarını Erdoğan’ın kırdığı görüşüne yer verilen analizde Türk SİHA’ların askeri çatışmaların sonuçlarını şekillendirme çok etkili olduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük ekonomi gazetelerinden biri olan Nikkei Asia (Nihon Keizai Shinbun) Türkiye hakkında yaptığı kapsamlı analizi makale olarak yayımladı.

"ERDOĞAN KALIPLARI KIRDI"

Makalede 2014 yılında Türkiye'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olduğu belirtilen Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk siyasetindeki Batı yanlısı politikanın kalıplarını kırdığına yer verildi. NATO'nun uysal bir üyesi ve Avrupa Birliği'ne (AB) katılmayı bekleyen laik bir ülke olarak görüldüğü belirtilen makalede, Türkiye'nin artık kendini bölgesel bir hegemon olarak gördüğü ifade edildi.

'AKDENİZ'İN ANAHTARI TÜRKİYE'DE'

Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, zaman zaman yakın davrandığı ancak bir yandan da Libya'ya askeri danışmanlar, Suriye'ye asker göndererek ve Ermenistan ile olan çatışmada Azerbaycan'a dolaylı fakat açık bir biçimde yardım ederek Moskova hükümeti ile çatışmaya girdiğine yer verildi. Makalede ayrıca, Türkiye'nin Karadeniz'in tek giriş-çıkış noktası olduğu, Rusya'nın Akdeniz'e doğrudan açılan tek deniz geçidinin anahtarlarını elinde tuttuğu belirtildi.

TÜRKİYE'NİN SERT GÜCÜ: SİHA'LAR

Türk İHA/SİHA'larına da geniş yer ayrılan Nikkei Asia'nın analizinde, Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerin Türkiye'deki imajının Elon Musk'ın ABD'deki imajıyla karşılaştırılabileceği dile getirilirken Bayraktar TB2 SİHA'nın Türkiye'nin yeni keşfedilen sert gücünün bir simgesi olduğu belirtildi.

İHA'ların özelliklerine dair analizde “Türkiye'nin insansız hava araçları ucuz ama etkilidir. 2020'nin sonlarında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki silahlı çatışmada, Bayraktar TB2 hem keşif hem de saldırı drone'u olarak öldürücüydü. Daha pahalı İsrail insansız hava araçlarının yanı sıra düzinelerce Ermeni tankını da imha etti” ifadeleri kullanıldı.

TB2'LERİN SAVAŞLARDAKİ ROLÜ

BAYKAR'ın insansız hava araçlarının Libya, Suriye ve Azerbaycan'daki askeri çatışmaların sonucunu şekillendirdiğine yer verilen analizde, Türk İHA'larının Orta Asya ülkeleri de dahil olmak üzere 10'dan fazla ülkeye ihraç edildiği belirtildi.

TÜRK İHA'LARI UZLAŞMAYA ZEMİN HAZIRLADI

Türkiye'nin Libya'daki olayların gidişatının değiştirilmesinde etkili olduğu herkes tarafından bilinirken Libya, tüm jeostratejik konumlarını tek başına yeniden canlandırma yeteneğini Türk stratejistlerine sundu. Hava üstünlüğünün Türk tarafı sağlayınca Hafter'e bağlı güçler Libya'nın çöl gibi açık arazisinde etkili olamadı. Böylece Türk İHA'ları, Libya'daki gidişatı tersine çevirmeye yardımcı olurken savaşan taraflar arasındaki uzlaşma süreci için zemin hazırladı.

"TÜRKİYE OYUN KURUCU OLMAK İSTİYOR"

Türkiye ile Adriyatik'ten Çin sınırlarına kadar, Ukrayna örneğinde olduğu gibi stratejik veya etnik, dilsel, tarihi bağları olan bir grup ülke olduğu belirtildi. Türkiye'nin son dönemde gözünü Afrika'ya çevirdiğine yer verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kıtadaki 30 ülkeye ziyaretlerde bulunduğu aktarıldı. Türkiye'nin ekonomi politikasında yaptığı gibi kendi başına hareket edebileceği veya jeopolitik takımlar arasında geçiş yapabileceği vurgulandı. Ayrıca analizde kesin olan tek bir şeyin Türkiye'nin oyun kurucu olmak istediği belirtildi.

Kaynak : Yeni Şafak

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