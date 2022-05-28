Japon Kızıl Ordusu'nun kurucusu yıllar sonra serbest

Japon Kızıl Ordusu militan grubunun kurucu ortağı Fusako Shigenobu, 1974'te büyükelçilik kuşatmasında rolü nedeniyle 20 yıl yattıktan sonra hapishaneden serbest bırakıldı.

Karar'dan Selman Cömert'in haberine göre; Japonya'da 76 yaşındaki Japon Kızıl Ordusu militan grubunun liderlerinden Fusako Shigenobu, 1974 yılında gerçekleşen Lahey'deki Fransız büyükelçiliğine yapılan saldırıdaki rolü nedeniyle 20 yıl hapis yattı.

Yıllarca kaçak hayatı yaşayan Shigenobu, 2000'de Osaka'da tutuklanmıştı.

26 KİŞİ ÖLMÜŞ, ONLARCA KİŞİ YARALANMIŞTI

Lahey'deki saldırıdan iki yıl önce de İsrail'in Lod Havalimanı'nda 26 kişinin ölümüyle, 80 kişinin yaralandığı bir saldırıya karışmıştı.

Ancak Shigenobu, 1974'te Lahey'deki Fransız büyükelçiliğine düzenlenen ve büyükelçiyle birlikte birkaç kişinin üç Kızıl Ordu militanı tarafından yüz saat boyunca rehin alındığı kuşatma nedeniyle hapis yattı.

SURİYE'YE UÇMUŞTU

Kuşatma, Fransa'nın bir Kızıl Ordu militanını serbest bırakmasıyla sona ermişti ve grup Suriye'ye uçmuştu.

Shigenobu saldırıda kendisi yer almamıştı, ancak 2006'da bir Japon mahkemesi saldırının koordinasyonuna yardımcı olduğunu tespit ederek onu 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Shigenobu, Japon Kızıl Ordusu'nu, hakkını yasalar çerçevesinde yeni kavgalar arayacağını söyleyerek dağıtmıştı.

Grubun bilinen son eylemi, 1988'de İtalya'da bir ABD askeri kulübüne bombalı araç saldırısıydı. Shigenobu hapishaneden çıkarken, davası uğruna "masum insanlara zarar verdiği" için özür diledi.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, "Yarım asır önce... Savaşımıza öncelik vererek, örneğin rehin alarak bize yabancı olan masum insanlara zarar verdik" ifadelerini kullanan Shigenbu, daha önce 1972'de Tel Aviv'in Lod Havalimanı'na düzenlenen bir saldırının yol açtığı 26 ölümden duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.