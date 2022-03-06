DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Putin, hepimizle alay ediyor, her açıdan uyanık olmalıyız'
6 - 11 Mart A101 broşürü | A101'e bu hafta ne gelecek? A101 aktüel ürünler
Bakan Kirişçi'den gündem olan ''ayçiçek yağı'' ile ilgili açıklama
Batuhan Yaşar kimdir? Gazeteci Batuhan Yaşar vefat etti! Batuhan Yaşar'ın biyografisi
Japon kamyon üreticisinden ''hileli emisyon'' itirafı
Hayrettin Karaman yazdı! Rusya-Ukrayna savaşında Müslümanın durumu ve tutumu ne olmalı?
Şarkıcı Çelik'ten siyaset açıklaması...
Ekmek krizi kapıda! Buğday fiyatları son 14 yılın zirvesinde
ABD basınının iddiası: Zelenskiy, Polonya'da sürgün hükümeti kurdu
Japonya'yı sarsan olay!
Şamil Tayyar'dan hükümete fahiş fiyat uyarısı: 'Bunun siyasi faturası ağır olur”
ABD'li yazar Stephen King'den Rusya'ya tavır
Pentagon belgeleri basına sızdı! ''ABD Ukrayna'yı sokak savaşına hazırladı''
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan 'Montrö' açıklaması
Ukrayna'nın 1,4 milyar dolarlık finansman talebine IMF'den yanıt

TIMETURK / DÜNYA / Japon kamyon üreticisinden ''hileli emisyon'' itirafı

Japon kamyon üreticisinden ''hileli emisyon'' itirafı

Japon otomobil üreticisi Toyota'ya bağlı kamyon üreticisi Hino Motors, 'hileli emisyon ve yakıt verileri' ibraz edilen motorlara sahip araçların satıldığını itiraf etti.

26 Dakika Önce
2022-03-06 09:27:18
Japon kamyon üreticisinden ''hileli emisyon'' itirafı

Hino Motors, Kuzey Amerika'ya yönelik, Japonya içi üretilen araçların motor sertifikasyonlarında saptanan "yasa dışı uygulama" sonrası iç soruşturma heyeti kurdu.

Heyet soruşturması sonucunda Japon firma, 2016'dan beri "hileli emisyon ve yakıt verileri" ibraz edildiği ve bu verilerle sertifikalandırılan "motorlara sahip" 115 bin aracın satıldığını itiraf etti.

"Görevi suistimalden" Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına (MLIT) bilgi verildiğini aktaran firma, "hileli verilere sahip" motorlara sahip araçların ABD ve Kanada'ya sevkiyatlarının durdurulduğu açıkladı.

Durdurma kararının, firmanın ülke içi yıllık satışının yüzde 35'ini etkileyeceği bildirildi.

MLIT, yaptığı açıklamada eylemin, "tüketici güvenini sarstığını ve sertifikasyon sürecinin temellerinde şüphe oluşturduğunu" kaydetti.

Hino Motors Başkanı Ogiso Satoşi ise düzenlediği basın toplantısında, "katı mesai koşulları ve sayısal hedefleri yakalama baskısı nedeniyle çalışanların baskı altında olduğunu" belirtti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş