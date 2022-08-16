Japon hava yolu şirketi menüsüne böcek ekledi

Japonya’nın düşük maliyetli hava yolu şirketi Zipair, protein açısından zengin ve çevre dostu olarak tanımladığı böcekleri uçak menülerinde sunmaya başladı.

South China Morning Post'un haberine göre, yalnızca protein içeriğini artırmakla kalmayıp aynı zamanda yolcuları daha sürdürülebilir bir şekilde yaşamaya teşvik etmek için iki yeni yemeğe böcek tozu eklendi.

Sunulan böcek içerikli menülerden birinde, domatesli chili burgerin köftesi ve baharatlı domates sosuna eklenen yenilebilir böcek tozunu ekliyor.

Diğer seçenekte ise yumuşak kabuklu karides, ahtapot, kalamar ve böcek tozu domates sosunda pişirilmiş istiridye içeren makarna yer alıyor. Her iki tabak da 4,5 gram cırcır böceği içerir.

Yenebilir cırcır böceklerinin protein, vitamin ve mineraller açısından zengin olduğu ve gıda kıtlığı için besleyici alternatifler oldukları belirtiliyor.

Hava yolu sözcüsü, menülerin sunulmaya başlamasından bu yana 60'tan fazla sipariş alındığını iddia ediyor.