Japon Denizi'nde sular ısındı! İki ülkeden dev askeri tatbikat

Rusya ve Çin, Japon Denizi’nde 'Deniz Etkileşimi – 2021' ortak askeri tatbikatını başlattı. Askeri tatbikatı 17 Ekim’e kadar sürecek.

Rusya ve Çin, Japon Denizi'nde "Deniz Etkileşimi – 2021" ortak askeri tatbikatını başlattı.

Rus ordusunun Doğu Askeri Bölgesi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Japon Denizi'ndeki tatbikatta Rus donanması, Pasifik Filosunun savaş gemileriyle destekleniyor.

Rus "Admiral Panteleyev" destroyeri, 20380 projesi korvetleri "Rusya Kahramanı Aldar Tsıdenjapov" ve "Gromkiy", iki mayın tarama gemisi, 877 projesi denizaltısı "Ust-Bolşeretsk" ile bir hücumbot ve kurtarma römorku tatbikatta görev alıyor.

Çin ordusundan da deniz kuvvetlerine ait iki destroyer, iki korvet, bir denizaltı, tedarik gemisi ve bir kurtarma gemisinin yer aldığı tatbikatta ayrıca hem Rus hem Çin tarafından 12 uçak ve helikopterler katılıyor.

Rusya ve Çin "Deniz Etkileşimi – 2021" ortak askeri tatbikatı 17 Ekim'e kadar sürecek.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'ya konuşan Çinli bir kaynak ise, tatbikatın üçüncü ülkeleri hedef almadığını vurgulayarak askeri manevraların Rusya ve Çin arasında oluşturulan yıllık tatbikat çizelgesi çerçevesinde yapılacağını kaydetti.

ABD'nin küresel ve bölgesel politikalarına ve askeri güç politikasına eleştiri yönelten iki ülkenin, Washington yönetiminin İngiltere ve Avustralya ile kurduğu AUKUS ittifakı kapsamında Pasifik'te Avustralya'nın nükleer denizaltı filosu kurmasına yardım edeceğini ilan ettiği bir dönemde ortak tatbikat düzenlemesi dikkat çekiyor.

Japon Denizi'nin Rusya, Japonya, Kuzey ve Güney Kore'ye kıyısı bulunuyor. Çin ve Rusya orduları daha önce bu denizde ortak tatbikat düzenlememişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.