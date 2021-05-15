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Japon Budist rahipten Filistin'e destek

Japonya'da Nipponzan Myohoji Budist Tapınağı Rahibi Satou, İsrail yönetiminin, Filistinlileri öldürerek ve topraklarını alarak bir sonuca ulaşamayacağını belirterek '(İsrailliler) Geçmişte orada yaşamış olsalar bile şu anda Filistinlileri öldürme hakları yok.' dedi.

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Google News - Timeturk
15.05.2021 11:20:52
Japon Budist rahipten Filistin'e destek

Japonya'da Nipponzan Myohoji Budist Tapınağı Rahibi Satou, İsrail yönetiminin, Filistinlileri öldürerek ve topraklarını alarak bir sonuca ulaşamayacağını belirterek "(İsrailliler) Geçmişte orada yaşamış olsalar bile şu anda Filistinlileri öldürme hakları yok." dedi.

Başkent Tokyo'da dün düzenlenen "Filistin Dayanışması ve Kudüs" gösterisi, Japonya'daki sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Mısır, Pakistan, Filistin, Japonya ve Türk bayraklarının taşındığı gösteriye, ülkedeki Nipponzan Myohoji Budist Tapınağı Rahipleri ile Hristiyan Barış Ağı temsilcileri de destek verdi. "Houi" isimli dini kıyafetleriyle gösteriye katılan Budist rahipler, ilerleyen yaşlarına rağmen ve kilometrelerce süren yürüyüş boyunca "ölümlerin durdurulması" yönünde sloganlar attı. Gösteriye katılan rahip Satou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölümlerin bir an önce durdurulması çağrısı yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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