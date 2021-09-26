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TIMETURK / DÜNYA / Japon ana muhalefet partisinden Okinawa'daki 'ABD üssü inşaatını durdurma' vaadi

Japon ana muhalefet partisinden Okinawa'daki 'ABD üssü inşaatını durdurma' vaadi

Japonya'da ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) Okinawa'daki ABD üssünün, ada üzerindeki Henoko bölgesine kaydırılması planını durduracaklarını taahhüt etti.

36 Dakika Önce
2021-09-26 08:22:01
Japon ana muhalefet partisinden Okinawa'daki 'ABD üssü inşaatını durdurma' vaadi

Japonya'da ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) Okinawa'daki ABD üssünün, ada üzerindeki Henoko bölgesine kaydırılması planını durduracaklarını taahhüt etti.

CDP lideri Edano Yukio, olağan genel seçimler öncesi siyasi vaatlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Okinawa'daki ABD üssünün yerinin değiştirilmesine" karşı çıkacağını söyledi.

Okinawa'nın Ginowan bölgesindeki Futenma ABD Deniz Piyadeleri Hava Üssünün, adanın kıyı ilçesi Nago'da bulunan Henoko'ya kaydırılması planına yönelik Edano, "İnşaatı durduracağız" dedi.

"Futenma hava üssünün mevcut konumunda tutulmasını 'kabul edilebilir' bulmuyoruz." diyen Edano, "Bu konuya (ABD ile) sil baştan müzakerelerle çözüm bulmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Edano ayrıca Doğu Çin Denizindeki tartışmalı Senkaku Adalarının korunmasında Japonya Sahil Güvenliğinin güçlendirilmesi dahil bazı savunma planlarını kamuoyuna duyuracaklarını da belirtti.

Ulusal basına göre CDP vaatlerinde, 1960'ta yürürlüğe giren "Japonya-ABD Kuvvetler Statüsü Anlaşmasının" revize edilmesi ve "eşit ve yapıcı Japonya-ABD ilişkisi" kurulması teklifinde bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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