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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 51 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 sığınmacı kurtarıldı.

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Google News - Timeturk
21.06.2021 22:10:56
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 51 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

 

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 20 kişi kurtarıldı.

 

Karaburun açıklarında da geri itilen can salı içerisindeki 31 sığınmacı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.

 

Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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