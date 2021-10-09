İzlanda, Moderna aşısının kullanımını durdurdu

İzlanda, kalp iltihabı riski nedeniyle ABD'li ilaç firması Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını askıya aldı.

İzlanda'da artan kalp iltihabı risklerine ilişkin endişeler öne sürülerek Moderna aşısının kullanımının durdurulması kararı verildi.

Bloomberg'in haberine göre, Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgede Pfizer aşısının tedariği yeterli olduğundan baş epidemiyolog İzlanda'da Moderna aşısını kullanmamaya karar verdi" ifadelerine yer verildi.

İzlanda'dan önce, İsveç ve Finlandiya da 30 yaş altı kişiler için Moderna aşısının kullanımını askıya almıştı. Danimarka ve Norveç ise, 18 yaşın altındaki herkes için Moderna aşısının kullanımını tamamen yasakladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.