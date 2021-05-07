İzlanda’da yanardağ 781 yıl sonra uyandı
Reykjanes yarımadasında bulunan Fagradalsfjall Yanardağı 781 yılın ardından uyanarak lav püskürtmeye başladı. O anlar havadan görüntülendi.
İzlanda'nın Reykjanes yarımadasındaki Fagradalsfjall Yanardağı 781 yıllık uykunun ardından yeniden lav püskürtemeye başladı.
İzlanda Meteoroloji Ofisi, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ofis, lav püskürtmeye başlayan Fagradalsfjall Yanardağı'nın Reykjavik'e 30 km uzaklıkta bulunduğunu söyledi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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