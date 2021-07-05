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İzlanda'da haftada 4 gün çalışma denemesi başarılı: 'Üretkenlik ve refah arttı'
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İzlanda'da haftada 4 gün çalışma denemesi başarılı: 'Üretkenlik ve refah arttı'

Araştırmacılar, İzlanda'da yapılan haftada 4 gün çalışma denemesinin başarıyla sonuçlandığını belirtti.

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05.07.2021 16:38:29
İzlanda'da haftada 4 gün çalışma denemesi başarılı: 'Üretkenlik ve refah arttı'

İzlanda'da yapılan bir araştırma kapsamında, ülkenin çalışan nüfusunun yüzde 1'inden fazlası, toplam ücrette herhangi bir azalma olmadan haftalık çalışma süresini 35-36 saate indiren pilot programa katıldı. Uygulama, işçiler, ofis çalışanları, hastane ve sosyal hizmetler çalışanları dahil iş yerleri ve standart olmayan vardiya düzenlerinde 09.00-17.00 saatlerinde çalışan farklı gruplardan oluşturuldu.

Haftada 4 günü kapsayan çalışma denemesinin ardından İzlanda'daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği (Alda) ve İngiltere'deki Autonomy adlı düşünce kuruluşlarının yayımladığı ortak analiz, 2015'ten 2019'a kadar süren ve 2 bin 500'den fazla kişinin katıldığı denemelerin üretkenliği ve refahı artırdığını ortaya koydu.

Denemeye katılan işçilerin refahının bir dizi göstergede önemli ölçüde iyileştiği, stres ve tükenmişliğin yanı sıra sağlık, iş ve yaşam dengesinin hemen hemen pilot programa katılan tüm gruplarda önemli ölçüde iyileştiğini gösterdi.

Öte yandan, araştırmacılar, denemeye dahil edilen iş yerlerinin çoğunda üretkenlik ve hizmet sunumunun aynı kaldığını veya iyileştiğini gözlemledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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