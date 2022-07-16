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Ivana Trump'ın ölüm nedeni belli oldu

ABD'de New York Şehri Adli Tabip Ofisi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi olan iş insanı Ivana Trump'ın gövdeye aldığı 'künt darbe yaralanmaları' sebebiyle hayatını kaybettiği sonucuna ulaştıklarını bildirdi.

33 Dakika Önce
2022-07-16 16:00:34
Ivana Trump'ın ölüm nedeni belli oldu

Adli tabip ofisi, ayrıca Ivana Trump'ın ölümünün "kaza" olduğu sonucuna vardıklarını belirtti.

ABD medyası, Trump'ın New York'taki apartmanındaki merdivenlerden düştükten sonra hayatını kaybettiğini belirmişti.

Çekoslovakya'da 1977 yılında dünyaya gelen Ivana Trump, eski başkanla 1977 yılında evlenmiş; çift 15 yıl sonra 1992'de boşanmıştı.

Kaynak: T24 .

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