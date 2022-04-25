İtalyan yazar: 'Putin, Mussolini'den çok Hitler'e benziyor'

'Putin nasıl bir diktatöre benziyor?' sorusunu cevaplandıran İtalyan yazar Antonio Scurati, “Putin, Mussolini'den çok Hitler'e benziyor. Üstelik Putin de Hitler gibi direnişle karşılaşırsa şehirleri yerle bir eder' ifadelerini kullandı.

Repubblica gazetesine konuşan ödüllü İtalyan yazar Antonio Scurati, “AB ülkeleri, yıllardır Rusya'ya karşı kördü ve şimdi bir kimlik krizi yaşıyor” dedi.

Putin'in Mussolini'den çok Hitler'e benzediğini ileri süren Scurati, “Rusya liderine karşı gözlerimizi kapadık” diyerek Avrupa ülkelerini eleştirdi.

"Batı Avrupa'nın, kendi jeopolitik vizyonuyla farklılaşarak birlikte yürümesi gerektiğini savunuyorum, çünkü değerleri ve çıkarları her zaman ABD'ninkilerle örtüşmez” diyen Antonio Scurati, önümüzdeki Mayıs ayında, Bompiani için Guerra adlı yeni kitabını yayınlayacak.

Repubblica gazetesine Ukrayna'daki çatışmadan bahseden yazar Scurati, Avrupa'nın rolü ve Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında şunları söyledi:

Biz Batı Avrupalılar doğruyu söylemeliyiz ve evimizin sınırında yaşanan bu savaşa kör ve hazırlıksız geldiğimizi kabul etmeliyiz. Bunun geldiğini görmek istemedik. Putin'in ne olduğuna gözlerimizi kapadık. Çeçenya'da, Gürcistan'da, Kırım'da, Suriye'de ve iç muhaliflere karşı, ama aynı zamanda çıkarları artık bizimkilerle örtüşmeyen NATO'ya karşı bir süreliğine çekingen kaldık [...] Avrupa ordusu: kimliğimizi yansıtan, barışa adanmış bir askeri güç. Bunun şimdiye kadar gerçekleşmemiş olması, Avrupa'nın artık ne olduğunu bilmemesine bağlıdır. Batı Avrupa, Doğu Avrupa'dan çok farklıdır ve aslında tarihi hatalardan biri de bunu Polonya ve Macaristan gibi aynı demokrasi fikrimizi paylaşmayan ülkelere yaymaktı”.

Rusya-Ukrayna savaşının, Avrupa'yı ve sınırlarını yeniden düşünmek için bir fırsat olduğunu belirten italyan yazar Scurati, “Çünkü biz ABD'den farklıyız, ama aynı zamanda Doğu Avrupa'dan da farklıyız." dedi.

Kendisine Ukrayna'nın AB'ye katılıp katılamayacağını soranlara Scurati, şu cevabı veriyor: “Ukrayna'nın talebi elbette meşru, ancak ‘Lizbon Antlaşması'nın değerlerine saygı göstermek istediğini göstermesi şartıyla".

Bu arada, savaşı durdurmak için ne yapılmalı? sorusuna da Scurati, "Trajik zorunluluğun kamçısı altında, Ukrayna halkı desteklenmelidir" cevabını verdi.

"Putin nasıl bir diktatöre benziyor?" diye sorulduğunda ise Scurati şöyle yanıtlıyor:

"Tarihi farklılıklara halel getirmeksizin Putin, Mussolini'den çok Hitler'e benziyor. Propaganda açısından, Çekoslovakya ve Polonya'ya yönelik saldırganlığı haklı çıkarmak için Sudetenland ve Gdansk'taki Almanca konuşan azınlıkları savunma bahanesini kullandı. Aynısı Putin'in Ukrayna'yı işgal ederek uyguladığı şema. Üstelik Putin de Hitler gibi direnişle karşılaşırsa şehirleri yerle bir eder".

Yazar Scurati, İtalya'da Putin ile ilişkilerin sağ tarafından geliştirildiğini belirtiyor ve şu yorumu yapıyor:

"Ve bizden kendimizi Avrupa'dan koparıp yörüngesine girmemizi istediler. Aslında şimdi Matteo Salvini (İtalya eski Başbakan Yardımcısı) sessiz, çünkü Rusya ile fazla uzlaşmaya varıyor. Tarih tarafından temyiz edilmeden mahkûm edilecek. Ama şimdiden, bence, çoktan kaybetti.”

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