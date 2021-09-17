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İtalyan gazetesinden Türk SİHA’larına övgü: Oyun değiştirici
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TIMETURK / DÜNYA / İtalyan gazetesinden Türk SİHA’larına övgü: Oyun değiştirici

İtalyan gazetesinden Türk SİHA’larına övgü: Oyun değiştirici

Ankara'nın çok yakında bir silah ihracatçısı olabileceğini yazan İtalyan gazetesi L'Antidiplomatico, Türk savunma sanayisinin yükseliğini yazdı, SİHA'lardan 'oyun değiştirici olarak bahsetti.

1 Saat Önce
2021-09-17 09:12:54
İtalyan gazetesinden Türk SİHA’larına övgü: Oyun değiştirici

Siyaset haberleriyle öne çıkan İtalyan L'Antidiplomatico adlı gazetede, Türkiye'nin drone sistemlerine geniş olarak yer veren ve övgüyle bahseden bir haber yayınlandı.

Türkiye'nin Rusya'nın ürettiği S-400 sistemlerini satın aldığı için Amerika Birleşik Devletleri tarafından F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan haberde, Türkiye'nin ordusunu güçlendirmek için gerekli teçhizatı üretmek için daha fazla çaba sarf ettiği ve böylece dışa bağımlılığını azaltarak kendi kendine yettiği ifade edildi.

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"Bayraktar'dan Rusya ile iş birliğine... Türkiye'nın F-35 programından çıkarılmasına cevabı" başlıklı haberde son 10 yılda çok fazla şeyin değiştiği ve pek çok gözlemciye göre Ankara'nın çok yakında bir silah ihracatçısı olabileceği yazıldı.

Haberde, "15. Uluslararası Savunma Fuarı (IDEF 2021), özel zırhlı araçlardan güdümlü füzelere ve insansız hava araçlarına kadar Türk savunma sanayisinin en son gelişmelerini gösteren en son durak oldu." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin İHA'larının artık tüm dünyada çok iyi bilindiğinin altını çizen haberde, SİHA'lar savaşın seyri için 'oyun değiştirici' olarak tanımlandı.

İHA sınıfında uydu kontrol kabiliyetine sahip ülkedeki tek drone olan Çağatay adlı dikey kalkış ve iniş yapabilen İHA'nın Türk firması Uavera tarafından geliştirilip sunulduğu ifade edildi.

L'Antidiplomatico'nun haberinde ayrıca Türk savunma sanayisinin, güdümlü füze sistemlerinin geliştirilmesinde de son derece aktif bir rol oynadığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin yaptığı uluslararası işbirliklerine de dikkat çeken haberde, Rusya, Ukrayna ve Pakistan gibi ülkelerden İHA ve SİHA'lara daha fazla ilgi geldiğini de vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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