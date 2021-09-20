İtalyan gazetesi, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri geri itmesini işledi

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği düzensiz göçmenlerin yaşadıkları İtalyan gazetesinde geniş şekilde yer buldu.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Il Messaggero'da bugün yayımlanan haberde, Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenlerin yaşadıkları aktarıldı.

"Ege Denizi'nde Göç Düellosu: Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk" başlığıyla verilen haberde, Samir isimli bir göçmenin ifadeleri yer aldı.

İtalyan gazetesine, bu kaçış için insan tüccarlarına 400 dolar ödediğini aktaran Samir, "Yunanlılar bizi dövdü, cep telefonlarımızı ve suyumuzu aldı. Sonra motoru bottan ayırdılar, motoru fırlatıp attılar ve bizi kıyıya itip sürüklenmeye bıraktılar." ifadelerini kullandı.

Haberde, göçmenler arasında Suriyeli, Somalili, Eritreli ve Cibutililer olduğu belirtilirken, Kuzey Avrupa'ya kaçma niyeti olan bu göçmenlerin planının "Yunan duvarı" karşısında çöktüğü, buna karşın göçmenlerin bir kez daha deneme niyetinde olduğu yazıldı.

Haberde, Türkiye'nin turistik noktalarından uzakta geceleri, "gerçek bir deniz savaşı haline gelen" sahnelerin yaşandığı ifade edilerek, "Dramatik senaryo her zaman aynı: Göçmenler Yunanistan'a ulaşmaya çalışırlar, ancak Atina'nın Sahil Güvenliği, Samir ve onun gibi birçok kişinin giderek daha sık anlattığı yöntemleri kullanarak onları reddediyor." yorumu yapıldı.

Hava ve deniz koşullarının kötüleştiği aylarda denizde bir katliam yaşanması riskinin yüksek olduğu ifade edilen haberde, Atina'nın Türk sularına ittiği göçmenleri kurtarmak için Ankara'nın her gün müdahalede bulunduğu ve ekipmanını arttırdığı belirtildi.

Haberde, "Türk tarafında, Yunanistan'ın kıyıdaki göçmenlerin durumunu nasıl ele aldığı konusunda güçlü bir rahatsızlık var." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın bu tür aşırı yöntemleri kullandığını her zaman reddettiği belirtilen haberde, Ege'nin bu bölümünde bir süredir devam eden geri itmelerin, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından da belgelendiği kaydedildi.

Gazetede, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin sadece 2021'de 14 Eylül'e kadar olan dönemde denize terk edilmiş 8 bin 423 göçmeni kurtardığı bilgisi de yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.