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İtalyan basını: G20 Liderler Zirvesi’nde gerçek kazanan Erdoğan
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İtalyan basını: G20 Liderler Zirvesi’nde gerçek kazanan Erdoğan

İtalyan basınında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'da geçen hafta sonu düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin 'kazananı' olduğu yorumları yapıldı.

2 Saat Önce
2021-11-02 21:05:11
İtalyan basını: G20 Liderler Zirvesi’nde gerçek kazanan Erdoğan

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera, zirveye katılan liderleri değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Tüm sıcak dosyaların aranan ismi" başlığını attı.

Gazete, zirve boyunca pek çok liderin Erdoğan'ı görmek istediğine dikkati çekerek, "Ev sahibiyle beraber G20'nin diğer assolisti oldu. Türk Cumhurbaşkanı en sıcak dosyaların kaçınılmaz muhatabı." ifadesini kullandı.

"Eğer bu G20'nin bir 'galibi' varsa büyük ihtimalle Erdoğan'dır"

La Verita gazetesinde çıkan haberde de "Eğer bu G20'nin bir 'galibi' varsa büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'dır. Abartılı bir değerlendirme mi? Muhtemelen değil. Roma'daki zirvede Türk Cumhurbaşkanı üç etkenden avantaj sağladı: ABD Başkanı Joe Biden'ın hem uluslararası hem de ülkesinde siyasi zayıflığı, Çin-Rusya ekseninin bu zirveye katılmaması sayesinde Erdoğan manevra alanına sahip oldu, üçüncüsü de bazı kritik noktalarda merkezi rol oynadığını öne çıkartması oldu." değerlendirmesi yapıldı.

"Bu G20 Zirvesi, Erdoğan için başarılı geçti. O gerçek bir kazanan"

Zirveye ilişkin Il Messaggero gazetesinde çıkan haberde de İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin beyanatlarıyla gerilen Türkiye-İtalya ilişkilerinin, Draghi ve Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmesiyle yumuşadığı belirtildi.

Gazetede, bu krizin geçmişte kaldığına işaret edilerek, "Onarmak gerekiyordu, öyle de oldu." ifadesi yer aldı. "Affariitaliani" isimli internet haber sitesinde "Bu G20 Zirvesi, Erdoğan için başarılı geçti. O gerçek bir kazanan." değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, ev sahibi Draghi'nin zirve boyunca bazı sonuçlar elde ettiğini ancak buna Rusya ve Çin'i dahil edemediği kaydedilerek, bu zirvenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için "kötü" geçtiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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