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İtalya, Rus milyarder Mazepin'in mal varlığını dondurdu

İtalya'da, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Rus milyarder Dmitry Arkadievich Mazepin ile oğlu Formula 1 pilotu Nikita Mazepin'in sahibi olduğu 105 milyon euro değerinde villa üzerindeki mal varlığı donduruldu.

2 Saat Önce
2022-04-11 20:52:53
İtalya, Rus milyarder Mazepin'in mal varlığını dondurdu

İtalya Mali Polisi'nden (Guardia di Finanza) yapılan açıklamada, Sardinya Adası'ndaki Olbia kenti yakınlarında değeri 105 milyon euroyu bulan konutun, yürütülen soruşturmalarda Mazepin ailesine ait olduğunun kesinleşmesiyle mal varlığının dondurulması işleminin uygulandığı belirtildi.

Formula 1'de geçen yıl Haas takımında yarışan Nikita Mazepin'in, bu yıl başında sözleşmesi uzatılmış ancak Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle sözleşmesi feshedilmişti.

İtalya'da, AB'nin yaptırım listesinde bulunan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen 5 Rus milyardere ait toplamda 143 milyon euro değerindeki mal varlığına 5 Mart'ta, bir diğer Rus oligark Andrey Melnichenko'nun da 530 milyon euro değerindeki "Sy A" isimli lüks yatına ise 12 Mart'ta el konulmuştu. AA .

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