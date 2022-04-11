İtalya, Rus milyarder Mazepin'in mal varlığını dondurdu

İtalya'da, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Rus milyarder Dmitry Arkadievich Mazepin ile oğlu Formula 1 pilotu Nikita Mazepin'in sahibi olduğu 105 milyon euro değerinde villa üzerindeki mal varlığı donduruldu.