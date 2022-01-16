İtalya'nın önde gelen modacısı Nino Cerruti hayatını kaybetti

Modacı Nino Cerruti 91 yaşında hayatını kaybetti. İtalya'da moda yetiştiriciliğine önemli katkı sağlayan Cerruti tedavi gördüğü hastanede sevenlerini üzdü.

Kalça ameliyatı olmak için Piedmont'ta hastaneye yatırılan Cerruti'nin burada yaşama veda ettiği duyuruldu.



1881'de Biella kasabasında dedesinden kalan tekstil fabrikasını geliştiren ve moda tasarımı konusunda ülkenin en önemli isimlerinden biri haline gelen Cerruti, tasarımlarını ilk deneyen olmak istemesiyle meşhurdu.



Geçmiş yıllarda, “Her zaman aynı insanı giydirdim, kendimi” sözleriyle hatırlanan Cerruti, 1967 yılında ilk butiğini Paris'te açmıştı. Moda defilelerinde erkek ve kadın mankenlerin aynı kıyafetlerle ve tasarımlarla yürümesini isteyerek moda dünyasında bir devrim yaratmıştı.

Nino Cerruti kimdir?

Nino Cerruti (25 Eylül 1930 - 15 Ocak 2022 [1] ) İtalyan bir işadamı ve stilist. 1967'de Paris'te kendi haute couture evi Cerruti'yi kurdu . 1881 yılında büyükbabası tarafından kurulan İtalyan aile şirketi Lanificio Fratelli Cerruti'yi yönetti .

Cerruti, babasının zamansız ölümünden sonra ailenin yünlü işinin başına geçti. Büyükbabası 1881'de İtalya'nın Biella kentinde bir tekstil fabrikası kurmuştu ( Lanificio Fratelli Cerruti ) . Mükemmel kumaşlar üretme konusundaki deneyiminden yola çıkan Cerruti, 1950'lerin sonlarında giyim üretimine girişti. İlk erkek koleksiyonu Hitman 1957'de gösterildi ve o zamanlar erkek giyiminde bir devrim olarak kabul edildi. Sonunda, 1967'de Cerruti erkek giyim serisi piyasaya sürüldü ve bunu bir yıl sonra kadın giyim koleksiyonu takip edecek.

İlk Cerruti butiği 1967'de Paris'teki Place de la Madeleine'de açıldı ve burada Cerruti uluslararası moda başkentine daha yakın olmak için şirketin genel merkezini taşıdı. Lanificio Fratelli Cerruti adı altında ve Hitman etiketiyle kumaş üretimi İtalya'da kaldı. Cerruti, Biella'dan Lanificio Cerruti ve Korsico merkezli Hitman, birlikte Cerruti Brothers grubu Fratelli Cerruti'yi kurdular .

Cerruti, yıllar içinde kadın ve erkek giyim, Cerruti 1881 difüzyon serisi , Cerruti Arte adında lüks bir hazır giyim koleksiyonu , Cerruti Jeans , erkekler için Cerruti Brothers iş koleksiyonu ve Asya pazarı için Cerruti 1881 Shapes'i de sundu. koku ve aksesuar olarak . Daha sonra giyim hatları 'Cerruti 1881' adı altında yeniden gruplandı. Cerruti, klasik yün takımları ve sahibinin karşılaştığı günlük zorluklara her zaman uymaya çalışmasıyla tanınır.

1978'de Cerruti evi, diğer kokuların yanı sıra Nino Cerruti pour Homme ile güzel koku dünyasına bir giriş yaptı, bunu kısa süre sonra 1990'da Cerruti 1881 pour Homme ve 1998'de Cerruti Image izledi .

1980'lerde Cerruti sinemayla işbirliğine başladı. Bonnie ve Clyde'dan Pretty Woman'dan Basic Instinct'e kadar Cerruti markası, Michael Douglas , Jack Nicholson , Tom Hanks , Bruce Willis , Sharon Stone , Julia Roberts , Robert Redford , Harrison Ford , Al Pacino ve Jean Paul gibi oyuncular için kıyafetler tasarladı . Belmondo .

imdb.com'a göre, Bay Cerruti şu Hollywood filmlerinde küçük rollerde yer alıyor: Holy Man (1998), Catwalk (1996) ve Cannes Man (1996).

1994 yılında Cerruti, Scuderia Ferrari'nin resmi tasarımcısıydı .

1964'ten 1970'e kadar, 1974'te kendi adını taşıyan moda imparatorluğunu kuran Giorgio Armani , Hitman'da Cerruti için Bay Cerruti'nin yönetiminde çalıştı.

1996'da Nino Cerruti , eski Anne Klein , Calvin Klein ve TSE tasarımcısı Narciso Rodriguez'i Cerruti'nin yaratıcı yönetmeni olarak atadı. 1997'de Cerruti, Rodriguez'i bir DKNY tasarımcısı olan Peter Speliopoulos ile değiştirdi.

Ekim 2000'de Nino Cerruti, şirketinin %51'ini bir İtalyan sanayi grubu olan Fin.Part'a sattı. Bir yıldan kısa bir süre sonra grup şirketin geri kalanını satın aldı ve 71 yaşındaki Nino Cerruti'yi uzlaşmaz farklılıklar iddiasıyla şirketten çıkardı. Cerruti daha sonra "Sürekli bir çıkar çatışması vardı" [2] dedi. Bu nedenle, İlkbahar Yaz 2002 koleksiyonu, Nino Cerruti tarafından tasarlanan Cerruti modasının sonunu işaret etti.

2001 sonbaharında Fin.Part, daha önce Burberry'nin kreatif direktör olarak yeniden canlandırılmasından sorumlu olan Roberto Menichetti'yi görevlendirdi . Menichetti sadece bir sezon sonra moda evinden ayrıldı ve yerini eski bir DKNY tasarımcısı olan Istvan Francer aldı. Francer iki sezon kaldı.

2003 baharında, Richard Tyler ve Chrome Hearts için çalışmış olan David Cardona, Cerruti'de yaratıcı yönetmen olarak Istvan Francer'ın yerini aldı. İskoçyalı Adrian Smith, erkek giyim koleksiyonlarının başına getirildi.

2004 yılına gelindiğinde Fin.part derin bir mali kriz içindeydi ve 2005'te iflasını ilan etti . Aynı yıl Cerruti markası başka bir İtalyan erkek giyim üreticisi olan Manifattura Paolini'nin başarısız devralma girişiminden kurtuldu.

Ağustos 2006'da Cerruti nihayet Amerikan özel sermaye şirketi MatlinPatterson'a satıldı . MatlinPatterson , Dior'un eski tasarımcısı ve aynı zamanda kendi imzası olan moda markası Homme'nin de sahibi olan Nicolas Andreas Taralis'i devralarak Cerruti markasını canlandırmayı amaçladı . Aynı yılın yazında yaratıcı yönetmen olarak atandı .

Ekim 2007'de Taralis'in yerini, eski bir Krizia , Yves Saint Laurent ve aynı zamanda kendi adını taşıyan bir moda etiketine sahip olan Louis Féraud tasarımcısı olan Belçikalı Jean Paul Knott aldı. [3] [4] Knott ilk olarak Mart 2007'de etiketin Cerruti 1881 dağıtım hattını denetlemek için Taralis tarafından işe alınmıştı . [5]

2000 yılında ayrılmasının ardından Bay Cerruti, Biella'da bulunan Lanificio Fratelli Cerruti adlı aileye ait tekstil fabrikası işine odaklandı . Moda evi ile tüm bağlarını kesmedi ve her zaman ön sırada oturan Cerruti defilelerine katıldı.

2004 yılında Lanificio Fratelli Cerruti firması İtalyan mobilya tasarım firması Baleri'yi satın aldı.

2022 yılında geçirdiği kalça amaliyatı sonrasında hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.