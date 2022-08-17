İtalya’nın Le Pen’inden Arapça ‘nun’ harfiyle faşizm propagandası

Seçim atmosferine girilen İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki ana muhalefetteki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI), kamuoyu yoklamalarında ilk sırada çıkıyor. Türk ve İslam karşıtı Giorgia Meloni’nin, twitter hesabının isim hanesinde İtalya bayrağının yanısıra Arapça ‘ن’ harfinin yer alması ise manidar bulunuyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Seçim atmosferine girilen İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki ana muhalefetteki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI), kamuoyu yoklamalarında ilk sırada çıkıyor.

İtalya'da geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, Başbakan Mario Draghi'nin istifasını kabul etmesi ve ardından parlamentoyu feshetmesi ile erken genel seçimlerin önü açılmış, yasalara göre; İtalyanların 70 gün içinde sandık başına gitmesi bekleniyordu.

İlk kadın başbakan yüz yıl sonra faşizmi geri mi getirecek?

Euronews'in haberine göre; Meloni, İtalya'nın ilk kadın başbakanı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkenin ilk aşırı sağcı lideri olmasını sağlayabilecek bir destek dalgasına sahip görünüyor.

FdI'ninneo-faşist köklere sahip olması, Hristiyanlık, vatanseverlik, annelik ve aile değerleri gibi geleneksel konuları öne çıkarmasına karşın Meloni, seçmenlerin böylesi tartışmalardan usandığını belirtiyor ve partisinin ideolojik geçmişine ilişkin endişeleri gidermeye çalışıyor.

Örneğin partisinin sembolü, savaşın bitiminden kısa bir süre sonra kurulan neo-faşist bir partiden alınan üç renkli bir alev imgesi içeriyor.

İtalya'nın Kardeşleri, 25 Eylül'de sandıktan galip çıkar ve 45 yaşındaki Meloni başbakanlık koltuğuna oturursa, bu durum, ülkenin faşist diktatörü Benito Mussolini'nin Ekim 1922'de iktidara gelmesinin 100 yıl sonrasına denk gelmiş olacak.

Meloni, diktatörün torununun torunu CaioGiulio Cesare Mussolini'yi, 2019'da partisinin Avrupa Parlamentosu milletvekilliği için aday olarak tanıtmış ancak torun Mussolini seçimi kaybetmişti.

“Aşırı sağ” yerine “muhafazakar” diyor

Diğer yandan Meloni, olası başbakanlığı konusunda uluslararası gözlemlere karşı oldukça hassas ve partisini tanımlamak için "aşırı sağ" yerine "muhafazakar" terimini tercih ediyor.

Kısa süre önce İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde kaydettiği video mesajında, İtalyan sağının 'faşizmi on yıllar önce tarihe gömdüğünü' öne sürdü, 'demokrasinin bastırılması ve Yahudi karşıtı utanç verici yasaları da kesin bir dille kınadığını' söyledi.

Türkiye ve İslam düşmanı

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre Meloni, Türkiye'nin mevcut politikalarına karşı. Özellikle Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasından yana. İtalyan hükümetlerinde daha önce de aşırı sağ eğilimli partiler yer almış ancak bu doğrultuda adım gelmediği gibi ilişkilerde pozitif yanı ağır basan bir denge sağlanmıştı.Aşırı sağ eğilimli MatteoSalvini liderliğindeki “Lig”, Silvio Berlusconi'nin başkanı olduğu “Haydi İtalya” (ForzaItalia) ve FdI'nin oluşturduğu sağ bloğun 25 Eylül'deki seçimlerden yüzde 45 civarında oyla ilk sırada çıkması bekleniyor. Meloni, özellikle Avrupa Birliği'ni “ürkütmemek” için yoğun bir imaj çalışması başlattı. Geleneksel aile yapısını katı şekilde savunan, eşcinsel evliliklere ve kürtaja karşı olan Meloni, İslam karşıtı ve göç konusunda sıkı politikalar izlenmesinden yana. Meloni'nin şu ana kadarki en büyük U dönüşlerinden birisi AB konusunda geldi. Meloni artık İtalya'nın AB'den ve ortak para birimi Euro'dan çıkması gerektiğini savunmuyor.Meloni, Türkiye'nin mevcut politikalarına karşı. Özellikle Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasından yana. İtalyan hükümetlerinde daha önce de aşırı sağ eğilimli partiler yer almış ancak bu doğrultuda adım gelmediği gibi ilişkilerde pozitif yanı ağır basan bir denge sağlanmıştı. Meloni liderliğindeki olası bir sağ koalisyonda tablonun eskisi kadar parlak olmama ihtimali var.

Arapça Nun harfi dikkat çekti

Meloni'nin kişisel twitter hesabı ise dikkat çekti. İslam ve Türk karşıtı Meloni, kişisel twitter hesabında Arapça ‘Nun' harfini kullanıyor. GiorgiaMeloni, twitter hesabının isim hanesinde İtalya bayrağının yanısıra Arapça ‘ن' harfini eklemiş. Meloni'nin karşıt olduğu Arapça'dan bir harf kullanması ise manidar bulunuyor. .