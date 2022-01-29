DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yeşilçam oyuncusu Diler Saraç hayatını kaybetti
Barcelona'ya kanat desteği I Barcelona kadrosuna hangi ismi kattı?
Hull City galibiyetle başladı I Hull City Swensea City maç sonucu
Michael Jackson'ın kardeşi: David Bowie ikimize uyuşturucu teklif etmişti
'Mısır büyük bir hapishane hücresi'
İtalya: Mattarella yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
HepsiJet'ten 'sipariş teslimatı yapan iş ortaklarının gelir artışına' ilişkin açıklama
Rusya'nın nüfusunda en büyük düşüş
Ürdün: BAE'nin yanındayız
Türkiye'ye 2021'de Mavi Akım üzerinden rekor gaz sevkiyatı yapıldı
Kış şartlarında kesintisiz enerji için ekipler sahada
Bakan Pakdemirli: 2022 yılında desteklemelerimiz artarak devam edecek
Taziye evindeki kavgada yaralanan başhekim açığa alındı
Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede
Edirne, Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak

TIMETURK / DÜNYA / İtalya: Mattarella yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

İtalya: Mattarella yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

İtalya'da Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi.

1 Saat Önce
2022-01-29 22:50:04
İtalya: Mattarella yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin yedinci turunda da sonuç çıkmayınca sıra dışı bir çözüm geliştirildi. Hükümet ortaklarının bir dönem daha görevde kalmasını istediği Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın görevi kabul ettiği belirtildi. 80 yaşındaki Mattarella yapılan 8. tur oylamayla tekrar cumhurbaşkanı seçildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Cumhurbaşkanı Matarella ile görüşerek "ülkenin istikrarı ve iyiliği için" "görevinde kalmasını" istediği bildirildi.

7 yıllık görev süresi gelecek hafta sona erecek 80 yaşındaki Mattarella'nın talebi kabul ettiği açıklandı.

Meclis'te yapılan sekizinci tur oylama ile Mattarella 2. dönem Cumhurbaşkanlığına seçildi. İtalya Cumhurbaşkanı, milletvekillerinden 759 oy alarak, şimdiye kadar cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en yüksek ikinci oyu almış oldu. Bu rekor 1978 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 832 oy alan Sandro Pertini'ye ait.

İtalya'da benzer bir durum 2013'te yaşanmış, Giorgio Napolitano yeni hükümet kurulana kadar 2 yıl daha cumhurbaşkanlığı yapmıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş