İtalya: Mattarella yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

İtalya'da Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi.

İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin yedinci turunda da sonuç çıkmayınca sıra dışı bir çözüm geliştirildi. Hükümet ortaklarının bir dönem daha görevde kalmasını istediği Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın görevi kabul ettiği belirtildi. 80 yaşındaki Mattarella yapılan 8. tur oylamayla tekrar cumhurbaşkanı seçildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Cumhurbaşkanı Matarella ile görüşerek "ülkenin istikrarı ve iyiliği için" "görevinde kalmasını" istediği bildirildi.

7 yıllık görev süresi gelecek hafta sona erecek 80 yaşındaki Mattarella'nın talebi kabul ettiği açıklandı.

Meclis'te yapılan sekizinci tur oylama ile Mattarella 2. dönem Cumhurbaşkanlığına seçildi. İtalya Cumhurbaşkanı, milletvekillerinden 759 oy alarak, şimdiye kadar cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en yüksek ikinci oyu almış oldu. Bu rekor 1978 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 832 oy alan Sandro Pertini'ye ait.

İtalya'da benzer bir durum 2013'te yaşanmış, Giorgio Napolitano yeni hükümet kurulana kadar 2 yıl daha cumhurbaşkanlığı yapmıştı. .