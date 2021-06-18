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İtalya-İsviçre maçından önce tespit edilen bombalı aracın hedefi

Gazeteci Ergün Diler, Türkiye A milli takımının Galler’e 2-0 yenildiği maçın ardından Roma’da oynanacak İtalya-İsviçre maçından hemen önce bomba yüklü bir aracın tespit edildiğine dikkat çekti. Diler’in ‘Bombalı araç’ başlıklı yazısında olayla ilgili yorumu..

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18.06.2021 11:00:23
İtalya-İsviçre maçından önce tespit edilen bombalı aracın hedefi

Galler'e yenildiğimiz maçtan sonra ROMA'da İtalya İsviçre'yi ağırladı.

Biden ile Putin İSVİÇRE'de yeni KÜRESEL YAZILIM için buluşuyordu.

İtalya'nın İsviçre'yi yendiği maçtan önce Roma Olimpiyat Stadı yakınlarında büyük panik yaşandı.

Bomba yüklü bir araç tespit edildi. Çalıntı otomobille ROMA havaya uçurulacaktı.

Aracı oraya yollayanlar "BU KEZ PATLATMADIK" mesajı veriyorlardı. İTALYA, İsviçre'yi de bize uyguladığı tarifeyle 3-0'la geçse de İPEK YOLU'ndan çıktıkları için hedef oluyorlardı!

İPEK YOLU futbol sahasının içinden geçecekti...

AZ KALSIN!

Nereden nereye geldik...

Sonuç...

VERİLER DEĞİŞMEDİĞİ SÜRECE SONUÇ DEĞİŞMEZ..

roma-bomba

Takvim

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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