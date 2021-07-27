İtalya'da 'Yeşil Geçiş' protesto edildi

İtalya'da hükümetin, Kovid-19 ile mücadelede, 6 Ağustos'tan itibaren özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve önceden Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan 'Yeşil Geçiş' belgesini zorunlu hale getirmesi, bir kez daha protesto edildi.