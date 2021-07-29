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TIMETURK / DÜNYA / İtalya'da 'Yeşil Geçiş' belgesine yönelik protestolar sürüyor

İtalya'da 'Yeşil Geçiş' belgesine yönelik protestolar sürüyor

İtalya'da hükümetin, Kovid-19 ile mücadelede, özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve önceden Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan 'Yeşil Geçiş' belgesini zorunlu hale getirmesi, ülkenin pek çok kentinde yeniden protesto edildi.

5 Saat Önce
2021-07-29 09:31:47
İtalya'da 'Yeşil Geçiş' belgesine yönelik protestolar sürüyor

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İtalya'da hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, 6 Ağustos'tan itibaren özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve önceden Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" belgesini zorunlu hale getirmesi, ülkenin pek çok kentinde yeniden protesto edildi.

Başbakan Mario Draghi'nin çerçevesini ilk kez 22 Temmuz'da açıkladığı "Yeşil Geçiş" belgesine yönelik protestolara bugün başkent Roma başta olmak üzere kuzeydeki Trento'dan güneydeki Palermo'ya kadar 12 kentte yenileri eklendi.

Başkentte önceki gösterilerde olduğu gibi Popolo Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, hükümetin "Yeşil Geçiş"i zorunlu hale getirmesine tepki gösterdi.

Meydanda yapılan konuşmalarda, hükümetin bu dayatmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Mitingde hükümetin kararı, mum ve telefon ışıkları yakılarak protesto edildi.

Ellerinde "Yeşil Geçiş'e hayır", "Yeşil Geçiş şantajdır" dövizleri taşıyan protestocular, sık sık "Özgürlük, özgürlük" sloganları attı. Bazı protestocuların, Başbakan Draghi, kabine üyeleri ve kamuoyunun bildiği ünlü doktorlara yönelik küfürlü tezahüratta bulunduğu görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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