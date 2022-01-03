İtalya'da yeni yıl kutlamalarında en az 400 evcil hayvan öldü

İtalya’da yeni yılı kutlamak için kullanılan havai fişekler nedeniyle en az 400 evcil hayvanın hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan basını, İtalya Çevre ve Hayvanları Koruma Derneği'nin açıklamasına dayandırdıkları haberlerinde, hayatını kaybettiği belirtilen en az 400 hayvanın, sadece ilk inceleme sonucunda belirlendiğini, sayının çok daha fazla olabileceğini aktardı. Yüzlerce hayvanın da oluşan ses gürültüsü nedeniyle korkup kaçtıkları belirtiliyor.

Euronews'in haberine göre, İtalyan hayvan hakları savunucularına göre, bu yıl ilk incelemelerde hayatını kaybettiği belirtilen hayvan sayısı geçen yılı geride bıraktı. Geçen yıl 360 hayvanın öldüğü rapor edilmişi.

İtalya'nın başkenti Roma'da 2021 yılı kutlamalarında yüzlerce kuş telef olmuştu. Sosyal medyadaki görüntülerde Roma sokaklarında kuşların cansız bedenleri görülmüştü.

Araştırmacılara göre yoğun ses ve ışık patlamaları sadece evcil hayvanlar için değil, doğada yaşayan vahşi hayvanlar için de zararları var.

Havai fişeklerde antimon Sülfür, arsenik bileşikleri, kurşun dioksit ve nitrojen dioksit gibi zararlı maddeler kullanılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.