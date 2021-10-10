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TIMETURK / DÜNYA / İtalya'da sokaklar savaş alanına döndü!

İtalya'da sokaklar savaş alanına döndü!

İtalya'da aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde koronavirüs geçirmiş olmayı belgelendiren 'Yeşil Geçiş' sertifikası protesto edildi.

5 Saat Önce
2021-10-10 08:11:41
İtalya'da sokaklar savaş alanına döndü!

Başkent Roma'da Popolo meydanındaki yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı mitingle başlayan gösteriler, protestocuların yürüyüşe geçmesiyle boyut değiştirdi.

Yürüyüş sırasında bir grup gösterici, İtalya Genel İş Konfederasyonu'nun (CGIL) genel merkezine saldırarak zarar verirken, kalabalık bir grup da başbakanlık sarayı Chigi'nin önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında protestocular sık sık "Yeşil Geçiş'e hayır" ve "Özgürlük, özgürlük" şeklinde slogan attı.

Başbakanlığın önünde karşı karşıya gelen güvenlik güçleri ve göstericiler arasında yer yer arbede çıktı. Polis sıkça göz yaşartıcı gaz atarken, tazyikli su sıkarak protestocuları dağıtmaya çalıştı.

Polis, dağılmayan göstericilere akşam saatlerinde coplarla müdahale etti, protestocular da güvenlik güçlerine taş, şişe ve meşalelerle karşılık verdi.

Olaylarda hem polislerden hem göstericilerden yaralananlar oldu, bazı protestocular da gözaltına alındı.

Bu arada, başkentin dışında ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da sertifikaya yönelik protestolarda olayların çıktığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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