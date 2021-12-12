İtalya'da patlama sonrası bina çöktü: Enkazda çok sayıda kişi var

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Ravanusa kasabasında meydana gelen tüp patlamasında 4 katlı bina çöktü.

Agrigento kentine bağlı Ravanusa kasabasında 4 katlı bir binada tüp patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bina çöktü.

Enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. 3'ü çocuk olmak üzere 12 kişiden haber alınamıyor. Enkaz altında daha fazla kişinin kalmış olmasından endişe ediliyor.

Arama-kurtarma çalışmalarına çevre bölgelerden itfaiye ve sivil yardım ekipleri de katılıyor.

Agrigento Belediye Başkanı Carmelo D'angelo, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı, "Büyük bir facia yaşadık. Herkesin yardımına ihtiyacımız var" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.