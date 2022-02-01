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İtalya’da Omicron endişesi: 50 yaş üstüne aşı zorunluluğu geldi
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İtalya’da Omicron endişesi: 50 yaş üstüne aşı zorunluluğu geldi

İtalya'da hükümet 50 yaş üzerindekilere Covid aşısı zorunluluğu getirdi.

1 Saat Önce
2022-02-01 15:30:25
İtalya’da Omicron endişesi: 50 yaş üstüne aşı zorunluluğu geldi

Bakanlar Kurulu Çarşamba akşamı, vaka artışını yavaşlatmak ve "hastaneye yatma riski yüksek olan kategorilerdekilere koruma sağlamak" amacıyla bir dizi yeni tedbir kararı aldı. Bu kapsamda 50 yaşını doldurmuş olanlara aşı mecburiyeti getirildi. Ülkede bugüne kadar aşı zorunluluğu yalnızca belirli meslekler için uygulanıyordu.

Çarşamba akşamı alınan kararlarla aşı zorunluluğu olan meslek gruplarına üniversite personeli de eklendi. Covid aşısının halihazırda zorunlu olduğu meslek kategorileri arasında sağlık çalışanları, yüksek öğretime kadar eğitim personeli, ordu ve emniyet mensupları da yer alıyordu.

BANKAYA GİRMEK İÇİN COVİD BELGESİ

Hükümetin yeni tedbir kararları arasında ayrıca, Covid belgelerinin kullanım alanının da genişletilmesi de bulunuyor. Buna göre devlet daireleri, banka, postane gibi kurumlarda hizmetlere erişim için de Covid belgesi gerekecek. Bu belgeler, aşı yaptıran ya da Covid 19 geçirip iyileşenlerin yanı sıra test sonucu negatif olanlara da veriliyor.

Temel ihtiyaçlar dışındaki ürünleri satan mağazalara girişler için de bu belgenin şart olacağı açıklandı, ancak bu kapsama hangi işletmelerin dahil edileceği daha sonra duyurulacak. .

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