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İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vakalar 10 binin altında seyrediyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 85 yeni vaka tespit edildi.

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13.05.2021 22:38:53
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vakalar 10 binin altında seyrediyor

Sağlık Bakanlığının günlük verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 287 bin 26 testte 8 bin 85 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede 9 Mayıs Pazar gününden beri 5. gün üst üste günlük vaka sayısı 10 binin altında kaydedildi.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana İtalya'da toplam vaka sayısı 4 milyon 139 bin 160'ı buldu.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 346 bin 8'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 1893'e geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 201 artarak 123 bin 745'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 14 bin 295 artışla 3 milyon 669 bin 407'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 25 milyon 606 bin 730 oldu. Aşılananların 7 milyon 965 bin 525'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan