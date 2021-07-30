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İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 619 yeni vaka tespit edildi.

45 Dakika Önce
2021-07-30 19:49:15
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 247 bin 486 testte 6 bin 619 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dün de 6 bin 171 yeni kaydedilmişti.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 343 bin 519'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 82 bin 962'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 201'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 18 artarak 128 bin 47'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 2 bin 117 artışla 4 milyon 132 bin 510'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 67 milyon 755 bin 390 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 31 milyon 918 bin 616 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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