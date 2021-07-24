İtalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında çıkarılacak 'Yeşil Geçiş' belgesi protesto edildi
İtalya'da hükümetin, ülke genelinde özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve daha önceden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirmiş olmayı şart koşan 'Yeşil Geçiş' belgesini zorunlu hale getirmesi pek çok kentte protesto edildi.
2021-07-24 23:53:25
Hükümetin, 22 Temmuz'da çıkardığı kanun hükmünde kararnameyle, 6 Ağustos'tan itibaren sosyal faaliyetlere girişlerde zorunlu hale getirilen "Yeşil Geçiş" belgesine, başkent Roma başta olmak üzere, Milano, Floransa, Napoli ve Bolzano gibi pek çok kentte tepki gösterildi.
Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da bir araya gelen binlerce kişi, sık sık "Özgürlük, Özgürlük" ve "Yeşil Geçiş'e hayır" şeklinde slogan atarken, "Diktatörlüğe hayır", "Yaşasın Anayasa" yazılı dövizler taşıdı.
Göstericiler daha sonra medyanın kendilerine sansür uyguladığını ileri sürerek protestolarını, İtalyan devlet kanalı RAI'nin genel müdürlük binasının önüne taşıdı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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