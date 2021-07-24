İtalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında çıkarılacak 'Yeşil Geçiş' belgesi protesto edildi

İtalya'da hükümetin, ülke genelinde özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve daha önceden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirmiş olmayı şart koşan 'Yeşil Geçiş' belgesini zorunlu hale getirmesi pek çok kentte protesto edildi.