İtalya'da kaybolan helikopterle ilgili flaş gelişme!

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarına, Apenin Dağları'nda ulaşıldı. ANSA ajansı son geçtiği haberinde, helikopterin kalıntılarında 7 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin dağlarında enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığı bildirildi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 9 Haziran'da Lucca kentinden havalandıktan sonra radarda kaybolan ve bu sabah enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.

Apenin dağları Cusna mevkisinde 1922 metre yükseklikte bu sabah tespit edilen helikopterin enkazında, 5 kişinin cesedi bulunduktan sonra diğer 2 kişinin de cesedine ulaşıldı.

İtalyan basını da arama kurtarma ekiplerinin, helikopterdeki 7 kişinin de cesedine ulaştığını yazdı.

Helikopterde, 4'ü Eczacıbaşı çalışanı Türk vatandaşı, ayrıca 2 Lübnan vatandaşı ve 1 İtalyan pilot bulunuyordu.

Bu arada, kazayla ilgili İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı'nın (ANSV) A119 Koala tipi helikopterin 9 Haziran'da yaptığı kazaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Eczacıbaşı Topluluğu: "Helikopterden maalesef acı haber geldi"

Öte yandan Eczacıbaşı Topluluğu'ndan "İtalya'da kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan ve üç gündür arama çalışmaları süren helikopterden maalesef acı haber geldi." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, arama ekiplerinin, bugün öğle saatlerinde helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenlerine ulaştıklarını duyurdukları bildirildi.

İtalya'da kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan ve üç gündür arama çalışmaları süren helikopterden maalesef acı haber geldiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda çalışan ve helikopterde bulunan Fabrikalar Direktörümüz Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürümüz İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenar'ı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz. Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah'tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

.