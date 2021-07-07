İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1010 yeni vaka tespit edildi.

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 177 bin 977 testte 1010 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 19 Haziran'dan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı.

Salgının ülkede resmen başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 265 bin 714'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 41 bin 840 olarak kaydedildi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 artarak 127 bin 718'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 1735 artışla 4 milyon 96 bin 156'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 55 milyon 149 bin 301 oldu. Aşılananların 21 milyon 765 bin 4'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.