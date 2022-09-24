İtalya’da faşizm rüzgarları! Giorgia Meloni iktidara yürüyor

İtalya’da yarın yapılacak erken genel seçimlerde aşırı sağcı Fratellid’Italia (İtalya’nın Kardeşleri) Partisi'nin lideri GiorgiaMeloni kamuoyu yoklamalarında önde çıkıyor. Bu durum, İtalya 2. Dünya Savaşı yıllarındaki Mussolini dönemi sonrası yeniden faşizmin dönüşü olarak değerlendiriliyor.Meloni ayrıca Türkiye ve İslam karşıtı tutumuyla tanınıyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İtalya'da pazar günü (yarın) yapılacak erken genel seçimlerde aşırı sağcı Fratellid'Italia (İtalya'nın Kardeşleri) Partisi'nin lideri GiorgiaMeloni kamuoyu yoklamalarında önde çıkıyor. Bu durum, İtalya 2. Dünya Savaşı yıllarındaki Mussolini dönemi sonrası yeniden faşizmin dönüşü olarak değerlendiriliyor.

Kamuoyu yoklamalarında popülaritesi yüksek görünen genç kadın liderin partisi, yüzde 24 oy oranıyla merkez solcu Demokrat Partinin önünde yer alıyor. FDI, 2018 seçimlerinde yüzde 4'ü az biraz geçmişti.

SEÇİMİN FAVORİSİ

2018'den bu yana kurulan üç hükümete de girmeyerek muhalefette kalmayı tercih eden Meloni, bu hamlesiyle son 4 yıllık dönemde hem sağ ittifak içindeki ortaklarından hem de dışarıdan gelen eğilimlerle oy oranını artırdı. Bazı anketlere göre pazar günkü seçim öncesinde Meloni, oy oranını yüzde 25'in de üzerine çıkardı ve seçimin favorisi haline geldi.

Meloni, seçimleri kazanması durumunda ülkedeki ilk kadın başbakan olmanın yanı sıra 2008'den bu yana seçimle başa gelen ilk başbakan olacak. Yine Meloni seçimden zaferle çıkarsa 2008'den bu yana sağ ilk kez ittifak halinde iktidara gelecek.

Seçim mitinglerinde "Tanrı, vatan, aile" sloganı atan ve İtalya'nın en büyük sorununun aile ve çocuk yapmamak olduğunu dile getiren 45 yaşındaki aşırı sağcı lider, böyle devam ederse ekonomilerinin çökeceğini belirtti. Meloni, kampanya döneminde tartışmaya açsa da 194 numaralı kadınlara kürtaj hakkı tanıyan yasaya dokunmayacağını da söyledi.

MUSSOLİNİ İÇİN “İYİ ŞEYLER DE YAPTI” DEMİŞTİ

Gençliğinde faşist lider Benito Mussolini için "İyi şeyler de yaptı. Ne yaptıysa İtalya için yaptı" ifadesini kullanan Meloni'nin iktidara gelmesi halinde İtalya'nın düzensiz göçe yönelik politikasında ve AB ile ilişkilerde de duruşunu sertleştirmesi bekleniyor. "Avrupa'nın İslamlaşması" tezine karşı olduğunu pek çok kez söyleyen Meloni, Türkiye'nin AB üyeliğine de kesin olarak "hayır" diyor. Meloni, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili tartışmalarda da "Atlantikçi" görüşe bağlı olduğunu gizlemiyor.

TÜRKİYE VE İSLAM KARŞITI

Meloni, ayrıca Suriye'deki terör örgütlerine yönelik 2019'da yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı protesto için Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği yakınlarında operasyonun durması için eylem yapan İtalyan siyasilerden olmasıyla biliniyor.

Meloni, Türkiye'nin mevcut politikalarına karşı. Özellikle Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasından yana. Meloni, özellikle Avrupa Birliği'ni “ürkütmemek” için yoğun bir imaj çalışması başlattı. Geleneksel aile yapısını katı şekilde savunan, eşcinsel evliliklere ve kürtaja karşı olan Meloni, İslam karşıtı ve göç konusunda sıkı politikalar izlenmesinden yana. Meloni, Türkiye'nin mevcut politikalarına karşı. Özellikle Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasından yana. İtalyan hükümetlerinde daha önce de aşırı sağ eğilimli partiler yer almış ancak bu doğrultuda adım gelmediği gibi ilişkilerde pozitif yanı ağır basan bir denge sağlanmıştı. Meloni liderliğindeki olası bir sağ koalisyonda tablonun eskisi kadar parlak olmama ihtimali var.