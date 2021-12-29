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İtalya'da 'en yüksek günlük vaka sayısına' ulaşıldı

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 98 bin 30 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

1 Saat Önce
2021-12-29 22:55:55
İtalya'da 'en yüksek günlük vaka sayısına' ulaşıldı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam vaka sayısı 5 milyon 854 bin 428'e ulaşırken, aktif Kovid-19 hasta sayısı 674 bin 865'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1185'e çıktı.

Son 24 saatte 98 bin 30 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" bugün kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 148 artarak 137 bin 91'e, iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 42 bin 472'ye çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 109 milyon 646 bin 86 doz aşı uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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