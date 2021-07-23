İtalya'da aşıyı sosyal faaliyetlerde zorunlu hale getiren 'Yeşil Geçiş' belgesi tartışılıyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında vaka artışlarının önüne geçmek için sosyal faaliyetlerde aşıyı şart koşacak 'Yeşil Geçiş' belgesi, ülkede bir kesimin tepkisini çekerken diğer yandan aşı randevularına talebi artırdı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin dünkü kabine toplantısı sonrasında detaylarını açıkladığı ve 6 Ağustos'ta yürürlüğe girecek "Yeşil Geçiş" belgesi, kamuoyunu ikiye böldü.

İtalya basınındaki haberlere göre, "Yeşil Geçiş" belgesi bulunmayanlar için sosyal faaliyetlerin kısıtlanacak olması ülkenin bazı bölgelerinde aşı randevularına talebi artırdı.

Rainews24'ün haberinde, Lombardiya, Piyemonte, Toskana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia, Sicilya'da aşı randevularına talepte önceki günlere nazaran ciddi artış yaşandığı belirtildi.

Aşı karşıtlar, pek çok kentte protestoya hazırlanıyor

Diğer yandan "Yeşil Geçiş" belgesi, ülkede önemli bir kesimin de tepkisini çekti.

Hükümetin dünkü açıklamasının akabinde dün akşam saatlerinde kuzeydeki Piyemonte bölgesinin başkenti Torino'da toplanan 2 bin kadar aşı karşıtı, "Yeşil Geçiş" belgesini protesto etti.

Yarın da pek çok kentte, aşı karşıtlarının başını çektiği farklı grupların "Yeşil Geçiş" belgesiyle aşının zorunlu hale getirilecek olmasını protesto etmeye hazırlandığı bildirildi.

Draghi'nin geniş katılımlı hükümetinde yer almayı reddederek, parlamentoda ana muhalefet olan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni, hükümetin "Yeşil Geçiş" belgesiyle vatandaşın özgürlüğünü zedeleyen ve birçok ekonomik faaliyete giriş için aşı zorunluluğu getiren bir kararı onayladığını belirtti.

Meloni, parti olarak hükümetin bu kararına karşı mücadele edeceklerini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.