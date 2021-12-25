İtalya'da açık havada yılbaşı partileri yasaklandı, gece kulüpleri kapatıldı

Sinema, tiyatro, toplu taşıma araçları gibi mekanlarda yüksek korumalı FFP2 tipi maske takmak gerekiyor.

Kuralları ihlal edenlere 400-1.000 euro arası idari para cezası verilebilecek.

Bu tedbirlere ek olarak, Şubat'tan itibaren aşı sertifikalarının geçerlilik süresi 9 aydan 6 aya indirilecek. Takviye doz için bekleme süresi de 4 aya düşürülecek.

Yalnızca aşı yaptıran ya da Covid 19 geçirip iyileşenlere verilen "güçlendirilmiş yeşil pasaportların" kullanım alanı da genişletilecek. Müzeler, kapalı spor salonları gibi mekanlara giriş için de bu belge gerekecek, test yaptırmak yeterli olmayacak.

"Süper yeşil pasaport" olarak da anılan bu sertifikalar halen restoranlar, sinemalar gibi birçok mekanda zorunlu. Toplu taşımada ise test yaptıranlara da verilen "basit yeşil pasaport" yeterli.

Özellikle yılbaşı dönemine yönelik yeni tedbirler, ülkede vaka sayılarının pandemi başından bu yana zirveye ulaştığı günlerde açıklandı. Geçen Perşembe akşamı açıklanan veriler, günlük yeni vaka sayısının 44 bini aştığını gösterdi.

Daha önceki günlük vaka rekoru, 40 bin 902 ile 13 Kasım 2020'de kaydedilmişti. Yalnızca son iki gün içinde yeni vaka sayıları yüzde 50 civarında artış gösterdi.