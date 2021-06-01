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İtalya'da 150 cinayete karışan Brusca tahliye edildi
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İtalya'da 150 cinayete karışan Brusca tahliye edildi

İtalya'da 150 cinayete karıştığını itiraf eden Cosa Nostra mafyası üyesi Giovanni Brusca, 1996 yılında aldığı 25 yıl hapis cezasının ardından tahliye edildi.

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01.06.2021 18:11:58
İtalya'da 150 cinayete karışan Brusca tahliye edildi

'İnsan kasabı' lakaplı Brusca, İtalya'nın mafya karşıtı başsavcısı Giovanni Falcone'nin öldürülmesi de dahil olmak üzere 100'den fazla cinayetteki rolünü itiraf edip 1996'da aldığı 25 yıl hapis cezasının sona ermesiyle tahliye edildi.

​Ancak Brusca'nın Cosa Nostra mafyasına yönelik operasyonlarda kolluk kuvvetine ve istihbarat birimlerine verdiği bilgilerle yardımcı olduğu belirtildi.

Her ne kadar bu oerasyonlarda emniyet birimlerine yardım etse de, Brusca'nın 25 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılması, kurbanlarının yakınlarını kızdırdı.

Kurbanlardan birinin eşi olan Tino Montario, bir gazeteye verdiği demeçte duyduğu kızgınlığı dile getirdi. Montario, "Devlet, 29 yıl sonra hala katliam hakkındaki gerçeği aydınlatamamışken ve ailemi yok olmuşken katil Giovanni Brusca özgür" dedi.

Öldürülen savcının kızı Maria Falcone ise salıverme haberini duyduğu andan itibaren üzgün olduğunu ancak yasanın Brusca'ya hapisten çıkma hakkı verdiğini söyledi.

64 yaşındaki Brusca'nın 4 yıl denetimli serbestlik altında kalması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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