DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

''Kanada'da kamyonun 4 kişinin üzerine sürülmesi İslamofobik saldırı olabilir''
Cismen değil 'ismen' şaşırtan kitaplar
İtalya, Çin'in Kuşak ve Yol Projesi'nden çekildi
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 131 düzensiz göçmen kurtarıldı
Pakistan'da tren kazası sonrası bir facia daha: İçi yolcu dolu otobüs nehre düştü
Yunanistan, Türkiye’den yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Çukur canlı nereden izlenir? Çukur bölüm özeti
Türkmenler lugata böyle girmiş!
Türk atletizminde 'mösyö' parmağı
Peker'den Cem Küçük mesajı... 'Seni de konuşacağız'
Emlak vergisi de nereden çıktı?
Yazarları yazar yapan 'anormal kişilikleri'
Rusya’dan 9 Kanadalı yetkiliye ülkeye giriş yasağı
Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi’nin şampiyonu oldu
Acun'dan Erkan Petekkaya'ya çok gönderme

İtalya, Çin'in Kuşak ve Yol Projesi'nden çekildi

2019'da Çin'in 'Bir Kuşak Bir Yol' Projesi'ne katılan ilk G7 ülkesi olan İtalya, projeden çekilme kararı aldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.06.2021 23:20:28
İtalya, Çin'in Kuşak ve Yol Projesi'nden çekildi

Bloomberg HT'nin aktardığına göre İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinin 2019'da katıldığı 'Bir Kuşak Bir Yol' Projesi'nden çekilme yönünde karar aldı.

Roma ve Pekin arasındaki gerilim, aralık ayında Draghi'nin başbakan olarak atanmasından 2 ay önce başlamıştı.

Çinli şirket Shenzen Investment Holdings, Milan merkezli çip üreticisi LPE'nin yüzde 70 hissesini almak için anlaşmıştı. Draghi'nin başbakan olmasının ardından anlaşmaya, yeni Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti itiraz etmişti.

Draghi de 31 Mart'ta LPE'nin satışını engelleyen kararı imzalamıştı. Shenzen Holdings'ten yapılan açıklamada, LPE ile belirli alanlarda çalışmaya devam edileceği kaydedilmişti.

2020'de 400 Çinli şirket stratejik alanlarda 760 İtalyan şirketine yatırım yaptı. Bu hafta da Roma, Çinli Huawei ile 5G altyapı kontratını koşullu olarak onayladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş