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TIMETURK / DÜNYA / İtalya Başbakanı'ndan AB'nin geleceği için 'pragmatik federalizm' önerisi

İtalya Başbakanı'ndan AB'nin geleceği için 'pragmatik federalizm' önerisi

İtalya Başbakanı Draghi, mevcut AB kurumlarının güncel krizler için yetersiz kaldığını, gerekirse kurucu anlaşmaların gözden geçirilebileceği belirterek 'pragmatik federalizm', 'daha fazla entegrasyon' ve 'doğuya doğru genişleme' gibi öneriler sundu.

2 Gün Önce
2022-05-03 19:36:57
İtalya Başbakanı'ndan AB'nin geleceği için 'pragmatik federalizm' önerisi

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Parlamentosunun Strazburg'da toplanan Genel Kurul oturumuna katıldı.

Ukrayna'daki savaşın Avrupa Birliğinin (AB) karşılaştığı ve ekonomiden güvenliğe her alanı etkileyen en büyük krizlerden biri olduğunu vurgulayan Draghi, AB kurumlarının geçen on yıllar içinde vatandaşlara iyi hizmet verdiğini ancak şimdi yetersiz kaldığını söyledi.

Draghi, AB'nin tüm alanları kapsayan pragmatik bir federalizme ihtiyacı olduğunu dile getirerek "Bu, anlaşmaların gözden geçirilmesine yol açacak bir sürecin başlamasını gerektiriyorsa, bunu kucaklamalıyız." diye konuştu.

"Batı Balkanlar ile Ukrayna'nın AB üyesi olmasını destekliyorum"

"Ukrayna'ya karşı savaş, AB'nin en büyük başarısı olan, kıtamızda barışın sorgulanmasına neden oldu." diyen Draghi, önceliğin ateşkese ulaşmak olduğunu, Avrupa'nın Ukrayna ve Rusya arasında diyalog için rol oynaması gerektiğini belirtti.

Draghi, Batı Balkanlar ile Ukrayna'nın mümkün olduğunca hızlı şekilde AB üyesi olmasını desteklediğinin altını çizdi.

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu savaş, enerji fiyatlarındaki artış ve mülteci krizlerinin AB'yi entegrasyon sürecini hızlandırmaya zorladığına işaret eden Draghi, "Zamanında karar alabilen bir Avrupa" için oy birliği ilkesini kullanmanın ötesine geçilmesi ve "nitelikli çoğunluk" sistemine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Draghi, İtalya'nın Rusya'dan enerji bağımsızlığını elde etmek için bu ülkeye karşı enerji ile ilgili her türlü yaptırım ile bunların sürdürebilirliğini destekleyeceğini ve Avrupa'nın enerji güvenliğini savunmak için gerekli tüm kararları alacağını vurguladı. .

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