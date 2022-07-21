İtalya Başbakanı Draghi yine istifa etti

İtalya Başbakanı Draghi, dün parlamentoda kendisine güvenoyu çıkmasına rağmen istifa etti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 3 partinin parlamentoda hükümetine destek vermemesinin ardından istifa ettiğini açıkladı. İtalya parlamentosunda dün güvenoyu alan Draghi bugün istifa edeceğini açıkladı. Koalisyon ortağı partilerin güven oylamasını boykot etmesi, Eylül ya da Ekim ayında erken seçim düzenlenmesi olasılığını ortaya çıkarmıştı. Draghi'nin istifa kararını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunacağı, cumhurbaşkanının da erken seçim duyurusu yapacağı tahmin ediliyor. .