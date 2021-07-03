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İtalya, Akdeniz'de göçmenleri kurtaran bir STK gemisini limanda durdurdu
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İtalya, Akdeniz'de göçmenleri kurtaran bir STK gemisini limanda durdurdu

İtalya Sahil Güvenliği, bir sivil toplum kuruluşuna (STK) ait Norveç bandıralı arama-kurtarma gemisi 'Geo Barents'in seyir için gerekli uygun şartları sağlamadığı gerekçesiyle limandan ayrılmasına izin vermedi.

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03.07.2021 21:34:11
İtalya, Akdeniz'de göçmenleri kurtaran bir STK gemisini limanda durdurdu

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç bayraklı "Geo Barents" gemisinin Augusta limanında denetime tabi tutulduğu belirtildi.

Bu denetim sırasında gemide seyir güvenliği için 22 eksiklik tespit edildiği, bunlardan 10'unun geminin limanda kalmasını gerektirecek kadar ciddi olduğu ifade edildi.

Gemideki eksiklikler giderilinceye kadar geminin idari olarak limandan ayrılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, gemideki son denetimin Nisan 2019'da yapıldığını belirterek, bu denetimin "periyodik" olduğunu savundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütüne bağlı Geo Barents gemisi, geçen ay Akdeniz'de kurtardığı 410 düzensiz göçmeni Sicilya'nın Augusta limanında tahliye etmişti.

STK'lerden tepki

MSF, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Geo Barents" gemisinin İtalyan yetkililerce dün 14 saat süreyle denetime tabi tutulduğunu belirterek, "Gemi, şu anda tespit edilen eksiklikler sebebiyle Augusta limanında alıkonulmuş durumda. Bu, İtalyan yetkililerinin son 3 yıl içinde 13. kez bir STK gemisi durdurduğu anlamına geliyor." ifadelerine yer verdi.

Bir diğer sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"MSF'ye ait Geo Barents gemisi ile beraber 3 STK gemisi alıkonulmuş durumda ve birçoğunun da çalışması engelleniyor. Dünyanın en ölümcül deniz göçü yolunda bu arama-kurtarma araçlarına umutsuzca ihtiyaç duyulmaktadır. Sadece bu yıl en az 723 kişi öldü."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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