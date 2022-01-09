DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Macron ‘can sıktı’; hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Sağlık turizminde 15 bin elemana ihtiyaç var I Sağlık turizmine eleman aranıyor
Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç sonucu I Beşiktaş'ın kaç puanı var?
Kazakistan'ı karıştıran eski bakan ve işadamı!
İsviçreli gazeteci Pelda, ‘işkenceci PKK’lılar’ı yazdı
Metaverse’ten arsa alınır mı?
Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti
‘Baba’ filminin 50 yıllık sırları!
Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Belçikalılar 'Zorunlu aşılamaya hayır' dedi
Dostoyevski mi Tolstoy mu?
ÖTV indirimi Karavanist ve Outdoorist fuarlarını hareketlendirdi
Çaykur Rizespor, Yusuf Sarı'yı renklerine bağladı I Yusuf Sarı kimdir?
Konyaspor-Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor kaçıncı? Konyaspor'un kaç puanı var?
Göztepe-Antalyaspor maç sonucu I Göztepe kaçıncı? Antalya'nın kaç puanı var?

TIMETURK / DÜNYA / İsviçreli gazeteci Pelda, ‘işkenceci PKK’lılar’ı yazdı

İsviçreli gazeteci Pelda, ‘işkenceci PKK’lılar’ı yazdı

Kurt Pelda, İsviçre makamlarını, ülkede işkence suçu işleyen ve PKK/KCK'nın İsviçre yapılanmasında görev yapan Deniz D. kod adlı teröristin firar etmesine yardımcı olmakla suçladı.

40 Dakika Önce
2022-01-09 22:36:24
İsviçreli gazeteci Pelda, ‘işkenceci PKK’lılar’ı yazdı

İsviçreli gazeteci Kurt Pelda, terör örgütü PKK/KCK'nın ülkedeki yapılanmasında yer alan 6 kişinin muhbirlikle suçladıkları bir pizzacıya yaptıkları işkenceleri yazdı.

Başkent Bern merkezli Berner Zeitung gazetesi çalışanlarından gazeteci Pelda, "Biel'de bir pizzacının mahzeninde işkence" başlığıyla verdiği haberinde, İsviçre makamlarının PKK ile ilişkisine de değindi.

İsviçreli gazeteciye göre, İsmi Aydın K. olarak değiştirilen ve bir restoranda pizzacı olarak çalışan işkence kurbanı, 6 PKK'lı tarafından 6 saatten fazla süre PKK adına sözde sorguya çekildi ve ölümle tehdit edildi.

Bölge savcının hazırladığı iddianamede, Aydın K'ye karşı 6 PKK'lının Mayıs 2019'da restoranın deposunda "acımasız muamele", "işkence", "zorla itirafta zorlama" ve "dayak" gibi suçları işlediğine yer verildi.

Tüm bu suçlara gerekçe olarak da Türkiye'de tutuklanan restoran sahibi PKK mensubunu Aydın K'nin ihbar ettiği iddiasıydı. Aydın K. ise kendisine yönelik tüm iddiaları reddetti.

Savcılık iddianamesinde, PKK'lı zanlıların Aydın K'yi iki kez yaklaşık 10 dakika boyunca pizzacının soğuk hava deposuna kilitlediğini, kurbana defalarca " tüm kemiklerini kıracakları, parçalayacakları, ertesi sabaha kadar dondurucuda bırakacakları" tehdidinde bulundu. Aydın K'ye ayrıca çocuklarının fotoğraflarını gösterildi ve ailesiyle tehdit edildi.

6 zanlının 2'si ülkeden kaçtı

Haberde, PKK'nın İsviçre'deki üst düzey kadrosunda ve "işkence biriminin" başında bulunan Deniz D. işkenceye maruz kalan Aydın K'yi itirafta bulunup iş birliği yapmazsa kendisini diğer adamlara bırakmakla tehdit etti. Zaman zaman bıçakla tehdit etti ve zanlılardan biri Aydın K'yi baldırından bıçaklayarak yaraladı.

pkk-iskence

İsviçreli gazeteci Pelda, davada işkenceye katılan 6 kişiden 4'ünün yargılandığını, kimliği tespit edilemeyen bir kişi ve Deniz D'nin ülkeden firar ettiğini bildirdi.

"İsviçre makamları işkenceci PKK'lının kaçmasını sağladı" iddiası

İsviçreli makamların davaya yönelik aldığı önlemleri "tartışmalı" diye niteleyen Pelda, örgütün üst kadrosundan Deniz D. ve diğer firarinin kaçmasında İsviçreli yetkilileri sorumlu tuttu.

Pelda, İsviçre-PKK ilişkisine yer verdiği haberinde şunları kaydetti:

"Kimliği tespit edilemeyen işkencecilerden biri ve Deniz K. firarda. Bu bir tesadüf değildi. Pizzacıdaki olaya öfkelenen federal bir makam, İsviçreli PKK liderliğiyle temasa geçerek uyarıda bulundu. Bunun üzerine Deniz D. hızla bavulunu toplayarak yurt dışına kaçtı. Biel'den sorumlu savcı başlangıçta yalnızca ulusal çapta yakalama emri verdi ve bu nedenle Deniz D. kaçabildi. Yetkililerin PKK'yı çok açık şekilde teşhir etmek istemediklerine dair birçok işaret var."

İsviçre'nin, Birleşmiş Milletler (BM) terör listesinde yer almayan PKK ve FETÖ'yü "terör örgütü olarak tanımıyor. İsviçre'nin bu tutumu "PKK açısından İsviçre'nin güvenli liman olduğu" eleştirilerine neden oluyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş