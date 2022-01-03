İsviçre'nin ABD'ye iade ettiği Rus, Kremlin'in 'kara kutusu' çıktı

Ticari suçlar nedeniyle İsviçre'den ABD'ye iade edilen Rus vatandaşın, Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale girişimine dair gizli belgelere sahip olduğu ve kendisinin ABD'ye iadesini istediği iddia edildi.

ABD Adalet Bakanlığının 20 Aralık'ta, "ABD bilgisayar ağlarından çalınan ve şirketlerin halka açık olmayan finansal bilgilerin ticaretine yönelik küresel bir siber komploya dahil olduğu" iddiasıyla yargılanmak üzere İsviçre'den iade aldığı Rusya vatandaşı Vladislav Klyuşin (41) hakkında dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı.

Amerikan Bloomberg haber kanalının 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Klyuşin'in, Kremlin için çalışan ve Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale girişimi dahil Kremlin'e ilişkin gizli belgeleri de elinde bulundurduğu ileri sürüldü.

"M-13" adlı bilgi işlem şirketinin yöneticisi olan Kluyşin'in aynı zamanda Rus Savunma Bakanlığına giriş kartının olduğu ortaya çıktı.

Kluyşin'in bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "Yüksek Onur Madalyası" aldığı ve o madalyanın Kluyşin'in kefalet başvurusunda ABD'nin Boston merkezli federal mahkemesine sunulduğu da ortaya çıkan detaylar arasında yer aldı.

ABD'li yetkililerin henüz itirafçı olacağı kesinleşmemiş olan Kluyşin'in, 2016 ABD seçimleri sırasında Demokrat Parti sunucularına siber saldırı düzenlenmesine yönelik bir Rus operasyonuna ilişkin belgelere erişimi olduğu sonucuna vardığı kaydedildi.

Yetkililerin, Kluyşin'in elindeki belgelerin ABD siber güvenlik şirketlerinin "Fancy Bear" veya "APT28" olarak adlandırdığı ve Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı GRU bünyesindeki bir ekibin düzenlediği saldırıların detaylarını ortaya koyduğunu söylediği belirtildi.

- ABD'ye iadesini istemiş

Bloomberg'e konuşan Kluyşin'in avukatı Oliver Ciric, Amerikan istihbaratının 2019'un yaz aylarında Fransa'nın güneyinde bir kentte, İngiliz istihbaratının ise Mart 2020'de Almanya'nın Edingburgh kentinde Kluyşin ile çalışmak üzere görüştüğünü söylediğine dikkat çekildi.

Kluyşin'in, ailesi ile 19 Mart 2021'de İsviçre'nin Sion kentindeki Zermatt kayak merkezine tatile geldiği gün, ABD'nin İsviçre makamlarından tutuklanması için talepte bulunduğu belirtildi.

Kayak merkezine vardıktan kısa süre sonra tutuklanmasına rağmen Kluyşin'in ailesinin 10 günlük tatilini sürdürdüğü ifade edildi.

Rusya'nın 7 Nisan'da Kluyşin'i dolandırıcılıkla suçlayan ve Rusya'da yargılanması gerektiğine ilişkin iade talebi sunduğu, ABD'nin ise Kluyşin'i 19 Nisan 2021'de menkul kıymetler dolandırıcılığıyla suçlayan iade talebinde bulunduğu kaydedildi.

Kluyşin'in avukatı aracılığıyla ABD'ye iade edilmek üzere İsviçre mahkemesinden talepte bulunduğu, mahkemenin de Ağustos 2021'de Rusya'nın iade talebini reddettiği iddia edildi.

Moskova'nın Rusya'da tutuklu 3 Amerikan askerine karşılık ABD'nin elindeki Kluyşn dahil 3 Rus ile takas etmek istediği de yetkililerce ortaya atılan iddialar arasında.

Vladislav Klyushin, 3 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

Kluyşin'in yargılandığı davada, adı Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin soruşturmada da yer alan ve yine ticari suçlar nedeniyle yargılanan Ivan Yermakov adlı eski bir askeri istihbarat yetkilisinin de dahil olduğu 4 Rus vatandaşı da yargılanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.