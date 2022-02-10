İsviçre, Nazi sembollerinin ve selamının yasaklanmasını reddetti

İsviçre Federal Konseyi, "insanların bu sembolleri kullanmalarını suç saymak yerine kullanmalarını önlemeye odaklanılmalıdır" diyerek yasaklama talebini geri çevirdi.

Sembollerin bazıları için “şok edici ve stresli” olabileceğini kabul eden Konsey, İsviçre Yüksek Mahkemesi'nin bu konudaki ifade özgürlüğü kararını hatırlattı.

Federal Konsey yaptığı açıklamada, “ırkçı simgelerin propaganda amacı olmaksızın kamusal alanda kullanılmasının insan onurunu ve kamu barışını ancak dolaylı olarak etkileyebileceğini” kaydetti.

Almanya, Polonya ve Avusturya dahil olmak üzere Avrupa'daki çoğu ülkede bu tür eylemler “Nazi propagandasını yaymak” olarak değerlendirildiği için yasaklandı.

Ancak İsviçre'de, bu eylemlere karşı "yalnızca ırkçı ideolojiyi alenen teşvik ettiği kabul edilirse" yasal yaptırım uygulanıyor.

İsviçre Parlamentosu'nda tartışılacak

The Local'in haberine göre, Yahudi gruplar, "yükselen antisemitizm ve aşırıcılıkla mücadele etmek" yönünde karar alınmamasını eleştirdi.

İsviçre İsrail Cemaatleri Federasyonu (SIG), "Farkındalık eğitiminin burada yardımcı olacağına inanmak saflık olur." dedi.

İlkbaharda toplanacak İsviçre parlamentosunda bu karara karşı adım atılabileceği belirtiliyor. SIG, tedbirin mecliste geniş destek kazanacağını kaydetti.

Kaynak: Euronews Türkçe