İsviçre, eşcinsel evliliklerin yasallaşması için referanduma gidiyor

İsviçre, ülkedeki eşcinsel evliliklerin yasallaşması ve aynı cinsten partnerlerin çocuk sahibi olmalarının kanunlaşmasını oylamak için 26 Eylül Pazar günü referanduma gidecek.

Orta Avrupa ülkesi İsviçre, ülkedeki eşcinsel evliliklerin yasallaşması ve aynı cinsten partnerlerin çocuk sahibi olmalarının kanunlaşmasını oylamak için 26 Eylül Pazar günü referanduma gidecek.

Yapılan son anketlere göre, halkın çoğunluğunun eşcinsel evliliklere onay vererek tasarıyı kabul edeceği öngörülüyor.

İsviçre'de 2005'te yapılan referandumunun ardından 1 Ocak 2007'den bu yana eşcinsel çiftler için kayıtlı birlikteliklere izin verilmişti. Eşcinsel evliliklere izin veren mevzuatsa 2013'te tanıtılmış ve İsviçre Parlamentosu tarafından 18 Aralık 2020 tarihinde kabul edilmişti.

Ancak LGBTİ+ örgütlerinin aşırı sağcı politikacılara karşı başlattığı yoğun kampanyalar sonrası, İsviçre Parlamentosu söz konusu mevzuatın kanunlaşıp kanunlaşmayacağına dair işlemleri hızlandırarak, referandum kararı verdi. Pazar günü yapılacak referandumda söz konusu mevzuatın yasallaşması için halkın en az yüzde 51'nin eşcinsel evliliklere "evet" demesi gerekiyor.

Halkın yüzde 63'ü eşcinsel evlilikleri onaylıyor

Ülkede geçtiğimiz yıllarda yapılan anketlerde halkın yüzde 80'inden fazlasının eşcinsel evlilikleri desteklediği sonucu çıkmıştı.

Bu oran 2021 yılında giderek düşse de SRG televizyonunun Gfs.Bern şirketine yaptırdığı son anketlere göre şu anda İsviçre halkının yüzde 63'ü eşcinsel evliliklere onay veriyor.

8.5 milyon nüfuslu ülkede yüzde 35'lik bir kesim eşcinsel evliliklere karşı çıkarken, yüzde 2'lik bir kesimse kararsız durumda.

1942'de kanun değişti, eşcinsellik suç olmaktan çıktı

İsviçre'de 1942 yılına kadar eşcinsel olmak suç kabul ediliyordu. 1950'den 1990'lara kadar ise ülkedeki eşcinsel kişiler, cinsel tercihlerini devlete bildirmek zorundaydı.

Eşcinsellerin uzun bir süre devlet tarafından kayıt altına alınması ve bazı bireylere eşcinsel olduğu için ev ya da arsa satmama gibi ayrımcılık yapılması eğitim seviyesi yüksek ve ekonomisi gelişmiş bir ülke için bazı kesimlerce utanç olarak görülüyordu.

İsviçre'de halihazırda eşcinsel partnerler sperm bağışı yoluyla çocuk sahibi olabiliyor ve çiftlerin ikisi de doğan bebeğin resmi olarak ebeveyni sayılıyor. Ancak eşcinsel çiftlerin evlat edinmelerineyse izin verilmiyor.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.