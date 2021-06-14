İsviçre'deki referandumdan ‘hayır’ oyu çıktı

İsviçre'de Pazar günü sentetik zirai ilaçların kullanımının yasaklanması, benzinden ve havayolu biletlerinden ekstra vergi alınması gibi bazı önlemler üzerine bir referandum yapıldı.Referandumdan küçük bir farkla 'hayır' çıktı.

İsviçre'de Pazar günü sentetik zirai ilaçların kullanımının yasaklanması, benzinden ve havayolu biletlerinden ekstra vergi alınması gibi bazı önlemler üzerine bir referandum yapıldı.Referandumdan küçük bir farkla 'hayır' çıktı.

Referandumda oylanan bu maddeler, Paris Anlaşması'na uyum sağlamak için alınacak önlemlerin bir kısmını kapsıyordu.

Covid-19 salgınından ekonomisi olumsuz etkilenen ülkede seçmenlerin, bu kuralların uygulanması halinde daha büyük bir etki oluşmasından çekindiği tahmin ediliyor.

Referandumda oylanan maddelere karşı çıkanlar, ülkenin dünyadaki karbon salınımının sadece yüzde 0,1'inden sorumlu olduğunu, bu kuralların çevreye büyük bir etki yapmayacağını savunuyordu.

Referandumda yüzde 51 'hayır' derken yüzde 49 'evet' oyu çıktı.

İsviçre hükümeti sera gazı salınımını 2030 yılında, 1990 seviyesinin yarısına indirmeyi hedefliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.