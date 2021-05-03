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İsviçre'de tepki çeken plan

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre'de ülkenin en kalabalık üçüncü şehri olan Basel'in yönetimi, evsizleri başka ülkelere gönderecek.

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03.05.2021 12:09:39
İsviçre'de tepki çeken plan

İsviçre'nin Basel şehri, evsizlik sorunuyla başa çıkmak için alışılmadık bir yol buldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre Basel yönetimi, evsizlere Avrupa'da diledikleri bir destinasyona gitmeleri için trenle seyahat kuponu düzenleyecek, ceplerine de 20 İsviçre frangı (yaklaşık 22 dolar) koyacak.

Planı kabul edenlerden belli bir süre Basel ya da İsviçre'ye dönmeyeceklerine dair bir sözleşme imzalamaları da isteniyor. Bu kuralı ihlal edenler ise sınır dışı edilecek.

Le News'e göre , teklifi şimdiden 31 kişi kabul etti. Basel Adalet Bakanlığı sözcüsü Toprak Yergu gazeteye verdiği demeçte, artık evsiz herhangi bir kişinin böyle bir tedbir talep edebileceğini söyledi.

Tedbiri eleştirenler ise alınan önlemlere "sokak temizliği" adını verdi.

Bu, İsviçre'deki yetkililerin tepki çeken ilk önlemi değil. 2014 yılında, Cenevre'deki yetkililer evsiz bir kadına sokaklarda dilencilik yaptığı için 500 frank para cezası verdi. Le News , Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha sonra kararı bozduğunu ve kadına bin 108 dolar değerinde tazminat ödendiğini hatırlattı. 

2016 yılında Vaud kantonundaki yetkililer bölgede dilenciliği yasakladı. Halkın tepkisine ve insan hakları gruplarının yasağı kaldırmaya yönelik sayısız girişimine rağmen, yasak hâlâ yürürlükte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan