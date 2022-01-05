İsviçre'de Kovid-19 vakaları artıyor

Sağlık Bakanı Alain Berset, kapanma da dahil daha sıkı önlemler almaya hazır olduklarını bildirdi

İsviçre'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 31 bin 109 ile en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı.

Federal Sağlık Dairesinin (BAG) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 90 bin 106 test yapıldı.

31 bin 109 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulurken, 20 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede salgının başladığı mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu 8,7 milyon olan ülkede, salgının başından beri 11 bin 912 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede dün de 20 bin 742 yeni vaka tespit edilmiş, 15 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsviçre'de salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı ise 1 milyon 406 bin 840'a ulaştı.

"Kapanmaya hazırız"

Öte yandan İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, yaptığı açıklamada, ülkede Omicron varyantının hızla artmasının endişe verici olduğunu vurguladı.

Berset, hastanelerin halen kapasitelerini doldurmamalarına rağmen daha şiddetli vakalara karşı hazırlık yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Vaka sayılarındaki artışın durdurulamaması durumunda kapanma da dahil daha sıkı önlemler almaya hazır olduklarını bildiren Berset, gerek gördüğünde Federal Konsey'in hızlıca karar alacağını kaydetti.

Berset, halka aşılarını yaptırma çağrısını yineledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.