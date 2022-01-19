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TIMETURK / DÜNYA / İsviçre'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İsviçre'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İsviçre'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte kaydedilen 38 bin 15 vaka, salgının başından beri kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

39 Dakika Önce
2022-01-19 22:58:57
İsviçre'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Federal Sağlık Dairesinin (BAG) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 38 bin 15 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu, 25 kişi hayatını kaybetti.

Böylece ülkede salgının resmen başladığı Mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu 8,7 milyon olan ülkede, salgının başından beri 12 bin 219 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede dün de 29 bin 142 yeni vaka tespit edilmiş, 14 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsviçre'de salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı ise 1 milyon 760 bin 745'e ulaştı.

"Beşinci dalganın ortasındayız"

Öte yandan, İsviçre Federal Konseyi bugün aldığı kararla salgındaki mevcut önlemleri 31 Mart'a kadar uzattı. Evden çalışma zorunluluğu ise şubat ayı sonuna kadar geçerli olacak.

İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Beşinci dalganın ortasındayız." ifadesini kullandı.

Berset, ciddi hastalıklardan korunmak için halkı aşı yaptırmaya davet ederek, salgında "kestirme bir yol olmadığını" ve herkesin sabırlı olması gerektiğini vurguladı. .

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